FOTO: Falleció un productor agropecuario en Santa Fe debido a inundaciones por "El Niño"

Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- Un productor agropecuario de 70 años murió este jueves a causa del desborde del Río Paraná, en la zona baja de la localidad santafesina de Villa Ocampo, convirtiéndose en la primera víctima fatal de "El Niño".

El hombre, identificado como Jorge Eliezer Hardy, residente en ese distrito, sufrió un paro cardíaco al ahogarse mientras retiraba su hacienda en los campos afectados por las inundaciones.

El incidente ocurrió durante el mediodía de este jueves en la zona de El Víbora, donde un llamado al 911 reportó que el hombre ingresó a la laguna, en un área de bañados situada a 15 kilómetros al este del ejido, desapareció de la superficie y fue rescatado con vida.

Hardy se encontraba junto a otro productor, de apellido Ketler, mientras arriaban animales debido a las anegaciones registradas en la provincia de Santa Fe y se le perdió el rastro al intentar orientar al ganado.

En este contexto, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y se solicitó la ayuda y presencia del médico policial, personal de Criminalística y de Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo.

El doctor Argañaraz informó que el deceso se produjo a causa de una asfixia por inmersión sin violencia y prescindió de la práctica de la autopsia, por lo que el cuerpo fue entregado a la familia para el velorio y la posterior inhumación.