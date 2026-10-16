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De qué murió Fernando Confessore

El periodista y meteorólogo de TN y El Trece falleció durante la madrugada en su domicilio del barrio porteño de Versalles.

16/10/2026 | 08:30Redacción Cadena 3

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Falleció Fernando Confessore, reconocido meteorólogo de TN, a los 58 años

FOTO: Falleció Fernando Confessore, reconocido meteorólogo de TN, a los 58 años

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El meteorólogo Fernando Confessore falleció este viernes 16 de octubre a los 58 años. Según las primeras informaciones confirmadas por su familia y difundidas por TN, se descompensó durante la madrugada en su domicilio del barrio porteño de Versalles.

Mario Massaccesi, conductor de la señal, fue el encargado de anunciar la noticia al aire poco antes de las 7. “La última noticia, la que no quisiéramos dar, pero además nos toca de cerca. Murió hace un rato nada más nuestro compañero Fernando Confessore. El que veías todos los días hace 30 años en esta señal”, expresó.

Massaccesi explicó que la información llegó directamente de la familia y que, por pedido de su esposa y por respeto a sus hijas, el canal mantuvo discreción hasta que el resto de los allegados fueran informados.

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Una trayectoria de tres décadas en TN

Confessore se había desempeñado en el Servicio Meteorológico Nacional entre 1992 y 1994. En diciembre de 1995 se incorporó al equipo de Todo Noticias, donde se consolidó como una de las caras más reconocidas del pronóstico del tiempo en la televisión argentina. También participó en segmentos de El Trece y en TN Campo.

Hasta el momento, no se informó públicamente una causa médica precisa más allá de la descompensación súbita que provocó su deceso. La noticia generó un profundo impacto entre colegas y televidentes que lo acompañaron durante casi 30 años en pantalla.

Lectura rápida

¿Quién falleció y a qué edad? El meteorólogo Fernando Confessore falleció a los 58 años.

¿Cuándo ocurrió el fallecimiento? El fallecimiento ocurrió el viernes 16 de octubre.

¿Dónde se produjo la descompensación? La descompensación se produjo en su domicilio del barrio porteño de Versalles.

¿Quién anunció la noticia? La noticia fue anunciada por Mario Massaccesi en TN.

¿Cuál fue su trayectoria profesional? Fernando Confessore tuvo una trayectoria de tres décadas en TN, destacándose en el pronóstico del tiempo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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