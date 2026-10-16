De qué murió Fernando Confessore

El meteorólogo Fernando Confessore falleció este viernes 16 de octubre a los 58 años. Según las primeras informaciones confirmadas por su familia y difundidas por TN, se descompensó durante la madrugada en su domicilio del barrio porteño de Versalles.

Mario Massaccesi, conductor de la señal, fue el encargado de anunciar la noticia al aire poco antes de las 7. “La última noticia, la que no quisiéramos dar, pero además nos toca de cerca. Murió hace un rato nada más nuestro compañero Fernando Confessore. El que veías todos los días hace 30 años en esta señal”, expresó.

Massaccesi explicó que la información llegó directamente de la familia y que, por pedido de su esposa y por respeto a sus hijas, el canal mantuvo discreción hasta que el resto de los allegados fueran informados.

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Una trayectoria de tres décadas en TN

Confessore se había desempeñado en el Servicio Meteorológico Nacional entre 1992 y 1994. En diciembre de 1995 se incorporó al equipo de Todo Noticias, donde se consolidó como una de las caras más reconocidas del pronóstico del tiempo en la televisión argentina. También participó en segmentos de El Trece y en TN Campo.

Hasta el momento, no se informó públicamente una causa médica precisa más allá de la descompensación súbita que provocó su deceso. La noticia generó un profundo impacto entre colegas y televidentes que lo acompañaron durante casi 30 años en pantalla.