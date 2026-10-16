Influenza: leve incremento en los casos registrados en el país durante 2026

Buenos Aires, 16 de octubre (NA) -- En el contexto actual, la circulación de virus respiratorios muestra una tendencia a la baja después de los picos alcanzados durante el invierno. Sin embargo, el informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) indica un leve incremento en las notificaciones de influenza, con una predominancia del virus Influenza B y la continua presencia del virus sincicial respiratorio (VSR) en pacientes hospitalizados.

Durante la semana epidemiológica 38, se registraron 23.734 nuevos casos de enfermedad tipo influenza, una cifra que representa una disminución de 8.122 en comparación con la semana anterior. Este tipo de enfermedad se caracteriza por fiebre mayor o igual a 38 °C, tos de menos de 10 días de evolución y sin otra etiología definida.

El total de casos acumulados en lo que va del año asciende a 1.048.393, lo que refleja un aumento del 3,1% respecto al mismo período de 2025. Este incremento podría atribuirse al adelanto en el inicio de la temporada de virus respiratorios registrado este año.

En la misma semana, también se notificaron 7.373 casos nuevos de neumonía, lo que representa una baja de 3.135 en relación a la semana anterior. El acumulado de neumonía hasta la semana 38 es de 134.419 casos, cifra que se mantiene por debajo de los registros de años anteriores.

Respecto a la bronquiolitis en menores de 2 años, se reportaron 3.008 nuevos casos en la semana 38, frente a los 4.675 de la semana previa, alcanzando un total acumulado de 116.116 casos, lo que indica una tendencia a la baja en comparación con los años previos a 2024.

En el ámbito de la vigilancia centinela ambulatoria, se notificaron 10 nuevos casos de influenza, con predominancia del virus B y un aumento en la positividad del 12,9% al 29,4%. Durante las últimas cuatro semanas se detectaron 18 casos positivos de VSR, mientras que el SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos.

En el análisis de la infección respiratoria aguda grave (IRAG) en pacientes internados, el VSR se confirma como el virus predominantemente detectado, aunque se observa una disminución en el número de casos graves por este virus y una leve baja en los casos de influenza.

En las últimas cuatro semanas, se notificaron 218 casos positivos de VSR, 45 de influenza y 10 de SARS-CoV-2, sobre un total de 771 casos estudiados. Además, se registraron 3 co-detecciones de influenza y VSR, y 2 de SARS-CoV-2 y VSR.

El Ministerio de Salud de la Nación destaca la importancia de la vacunación como principal herramienta para reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes en los grupos más vulnerables. Desde enero de 2024, se incorporó la vacuna contra el VSR para embarazadas en el Calendario Nacional de Vacunación, específicamente para aquellas que transiten entre las semanas 32 a 36 de gestación.

Agencia NA