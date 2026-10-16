Marín, CEO de YPF, aseguró que la Argentina ya es una potencia petrolera: "No hay vuelta atrás"

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la Argentina está en camino de consolidarse como una potencia petrolera y sostuvo que el desarrollo de Vaca Muerta marcará un cambio estructural en la economía nacional. Antes de su exposición ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Rosario, afirmó en diálogo con Cadena 3: “Creo que ya estamos, no hay vuelta atrás”, al ser consultado sobre la posibilidad de que el país pase de tener petróleo a convertirse definitivamente en un país petrolero.

Marín destacó el avance de las obras de infraestructura que permitirán ampliar la capacidad de transporte y exportación de hidrocarburos. En particular, señaló que el oleoducto que YPF construye junto con otras empresas comenzará a funcionar durante los primeros días de enero. “Es la inversión más grande privada que se ha hecho en infraestructura en Argentina en energética”, afirmó. Según proyectó, el país podría superar el millón de barriles diarios de exportación durante la próxima década y acercarse a una producción de entre 1,8 y 2 millones de barriles.

El titular de YPF también puso el foco en los proyectos de gas natural licuado (GNL), que considera fundamentales para multiplicar las ventas externas. Anticipó que el 26 de noviembre será una fecha clave para la firma de uno de los proyectos estratégicos y estimó que, junto con otra iniciativa, permitirá generar exportaciones por unos 20.000 millones de dólares anuales durante 20 años. “Este año vamos a lograr” el nivel de producción que permite considerar a Argentina un país petrolero, sostuvo, y destacó el potencial de crecimiento de la industria.

En materia de exportaciones, Marín proyectó que el sector energético generará más de 50.000 millones de dólares a partir de 2030. “Nuestra mayor contribución al país” será el ingreso de divisas, señaló, al comparar el impacto de la actividad con el peso histórico del complejo sojero. También anticipó que las exportaciones de YPF podrían pasar de unos 18.000 millones de dólares este año a cerca de 25.000 millones el próximo. “Dimos vuelta totalmente la película”, afirmó, al recordar que Argentina registraba años atrás un déficit en su balance comercial.

El ejecutivo remarcó que el crecimiento no se limitará a las provincias productoras. Actualmente, YPF trabaja con unas 5.600 pequeñas y medianas empresas y espera ampliar esa red a medida que se multipliquen las inversiones. Sobre el impacto laboral, mencionó estimaciones de 90.000 puestos de trabajo directos e indirectos vinculados con la industria y citó cálculos que elevan la cifra a 270.000. “Va a generar mucho”, aseguró, aunque advirtió que uno de los principales desafíos será conseguir los operarios y técnicos necesarios para acompañar el crecimiento.

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Para dimensionar las inversiones previstas, Marín indicó que los proyectos de GNL demandarán alrededor de 30.000 millones de dólares en cuatro años, a los que se suman entre 6.000 y 7.000 millones de dólares que YPF invierte anualmente. En ese escenario, sostuvo que la disponibilidad de personal capacitado será clave para sostener la expansión. “La cantidad de puestos laborales que se van a necesitar va a ser difícil” de cubrir, afirmó, al identificar la formación de trabajadores como uno de los principales cuellos de botella del sector.

La transformación tecnológica también ocupa un lugar central en la estrategia de YPF. Marín explicó que la compañía incorporó centros de decisión en tiempo real y procesa más de 3.000 millones de datos por día para mejorar la productividad. “Un ingeniero en YPF necesita una calculadora, una computadora y un ingeniero de datos”, graficó. En ese sentido, consideró que crecerá la demanda de ingenieros, técnicos y especialistas en análisis de datos e inteligencia artificial, perfiles que todavía escasean frente a las necesidades de la industria.

Consultado sobre si Argentina podría convertirse en una nueva Noruega o correr el riesgo de terminar como Nigeria, Marín respondió: “Argentina no va a ser ni Noruega ni Nigeria”. Explicó que las diferencias de población, producción y desarrollo histórico impiden una comparación directa, aunque destacó que la energía puede ayudar a transformar la economía. “Cuando ya exporte arriba de los 150.000 millones de dólares en la próxima década, estamos hablando de otro país”, proyectó, al incluir también el crecimiento de la minería y la industria del conocimiento.

Marín también explicó la política de precios de los combustibles que aplica YPF frente a la volatilidad internacional. Dijo que la compañía implementó un mecanismo de compensación para evitar trasladar cada variación del petróleo de manera inmediata a los surtidores. “No podemos aumentar hoy 30% la nafta, mañana bajarla a 15%, pasado aumentarla a 35%”, señaló. Y resumió la lógica del sistema con una frase que, según contó, le transmitió una clienta: “Vos me ayudás y yo después te ayudo”.

Por último, el CEO destacó el fortalecimiento financiero de YPF y anunció que, a partir del próximo año, Tesla instalará supercargadores en estaciones de servicio de la compañía para facilitar los viajes en vehículos eléctricos entre Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Córdoba, entre otros destinos. También señaló que la empresa vendió un millón y medio de acciones en menos de 40 días y sumó unos 300.000 nuevos accionistas. “Lo que nosotros estamos haciendo en la industria y en la energía le sirve a todos”, concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.