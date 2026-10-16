Isabel Allende se consagra con el Premio Planeta por su nueva novela que cierra una saga icónica

Buenos Aires, 16 octubre (NA) - La escritora chilena Isabel Allende ha sido galardonada con el Premio Planeta 2026 por su novela La hora antes del alba, una obra que vuelve a explorar el universo de La casa de los espíritus, su aclamado debut literario de 1982. Según la autora, esta nueva entrega representa el cierre definitivo de aquella saga familiar.

La ceremonia de entrega se llevó a cabo en Barcelona y fue presidida por los reyes de España, Felipe VI y Letizia. Este galardón, que celebra su 75ª edición, está dotado de un millón de euros, convirtiéndose en uno de los premios literarios más lucrativos del mundo.

La novela se centra en Alba Trueba, nieta de Clara del Valle, y sigue su vida tras los eventos narrados en La casa de los espíritus. En esta historia, Alba intenta reconstruir su existencia después de haber enfrentado prisión y torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet, abordando temas de memoria, violencia política y resistencia.

Allende compartió que, a lo largo de más de cuatro décadas, recibió múltiples preguntas de lectores interesados en el destino de Alba. Sin embargo, decidió retomar al personaje debido al auge de movimientos autoritarios en el mundo, lo que le recordó su propia experiencia de exilio tras el golpe militar chileno de 1973.

La autora participó en el concurso utilizando el seudónimo de Luz Ventura y con el título provisional Los que faltan. Reveló que nunca antes había competido en un certamen literario por miedo a perder, pero a su edad, finalmente se decidió a hacerlo.

Nacida en Lima en 1942, Allende es considerada una de las autoras más leídas en el ámbito de la literatura en español. Su vasta producción incluye obras como De amor y de sombra, Eva Luna, Paula, Hija de la fortuna y Largo pétalo de mar.

Este premio también marca un cambio significativo en el panorama editorial, ya que Isabel Allende dejará Penguin Random House para unirse al catálogo del Grupo Planeta.

En esta edición, el autor español Sergio Hernández Carrasco fue finalista con su novela La añoranza, inspirada en la figura del poeta Antonio Machado.