Errores comunes en el diseño de livings pequeños que debes evitar

El diseño de un living pequeño presenta desafíos únicos, ya que cada rincón cuenta y es fundamental aprovechar el espacio al máximo. Para ayudar a los propietarios a evitar errores comunes, consultamos a expertos en decoración que compartieron sus recomendaciones.

Una de las principales sugerencias es elegir muebles que puedan cumplir múltiples funciones. Por ejemplo, un sofá que también actúe como cama o una mesa de café con espacio de almacenamiento puede ser clave para optimizar el espacio. Además, es crucial prestar atención a la escala de los muebles. En un ambiente reducido, un sofá o mesa de café demasiado grandes pueden abrumar el espacio y hacer que se sienta más pequeño.

El diseño del layout también es esencial. Colocar los muebles demasiado cerca unos de otros puede generar una sensación de agobio. Los expertos recomiendan mantener una disposición que permita la circulación y que no sature el ambiente, favoreciendo así una atmósfera más acogedora.

Un error común que los diseñadores advierten es no reflejar tu estilo personal. El hogar debe ser un reflejo de quien eres, por lo que es importante no descartar piezas de declaración o elecciones de diseño audaces solo porque piensas que no se adaptan al espacio. Si hay algo que realmente amas, como una lámpara vintage o un sofá cómodo, priorízalo y busca maneras de integrar el resto de los elementos de diseño en torno a ello.

Otro aspecto que no se debe pasar por alto es el uso del espacio vertical. Cuando el espacio en el suelo es limitado, muchas veces se siente imposible decorar adecuadamente. Sin embargo, la solución puede ser tan sencilla como mirar hacia arriba. Estanterías altas o elementos decorativos en las paredes pueden ayudar a maximizar el espacio disponible y añadir interés visual sin ocupar espacio en el suelo.