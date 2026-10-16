Librerías en crisis: iniciativa provincial busca impulsar ventas y "defender al librero"

En el marco de la Feria del Libro de Rosario, el diputado provincial Joaquín Blanco presentó los principales ejes de una iniciativa que busca declarar la emergencia de las librerías independientes de Santa Fe. El proyecto apunta a reducir costos, incentivar el consumo y sostener espacios que, además de comercializar libros, cumplen un papel central en la difusión cultural y la promoción de autores locales.

En una entrevista con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, el legislador advirtió sobre las dificultades que atraviesa el sector en un contexto de retracción del consumo y señaló que, desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2026, las ventas de libros en Argentina cayeron un 25%, según los datos que expuso. “Cada cuatro libros que se vendían en el 2023, hoy se venden tres”, graficó.

Blanco identificó tres factores que, a su entender, ponen en riesgo la continuidad de las librerías independientes: la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, la competencia de grandes plataformas internacionales como Amazon y el avance de los formatos digitales, que modifican los hábitos de lectura.

“Nosotros queremos defender a las librerías independientes”, sostuvo el diputado, quien remarcó que estos comercios no solo venden libros, sino que también recomiendan lecturas, dan lugar a nuevos escritores y permiten que las obras de autores rosarinos convivan con clásicos y títulos de circulación internacional.

Según detalló, en Rosario hay menos de 20 librerías con estas características, mientras que en toda la provincia no llegan a un centenar. En ese escenario, consideró necesario impulsar medidas específicas para evitar nuevos cierres y preservar estos espacios como referencias culturales de cada ciudad.

El proyecto contempla declarar la emergencia del sector y establecer beneficios impositivos para las librerías independientes. Entre las medidas propuestas, Blanco mencionó la exención del impuesto inmobiliario para los inmuebles que utilizan para funcionar y la eliminación del impuesto de sellos en los trámites alcanzados por la iniciativa.

A su vez, la propuesta busca incentivar las compras a través de Billetera Santa Fe, la herramienta relanzada por el Gobierno provincial. En concreto, plantea implementar un reintegro de hasta el 20% por la compra de libros en librerías adheridas, además de la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés.

De acuerdo con el legislador, el reintegro se financiaría mediante un esfuerzo compartido entre los libreros, la entidad bancaria vinculada con la herramienta y el Estado provincial. El objetivo es estimular la demanda sin trasladar todo el costo de la medida a un solo actor.

Blanco mencionó como antecedente reciente el cierre de la Librería Técnica, ubicada sobre la peatonal Córdoba de Rosario, un comercio con más de 50 años de historia y especializado en publicaciones que no siempre se conseguían en otros establecimientos.

Para el diputado, ese caso refleja la pérdida que supone el cierre de una librería que acumuló durante décadas conocimientos específicos y experiencia en la recomendación de títulos. También advirtió sobre las dificultades que enfrentan los comercios para absorber los aumentos de costos cuando las ventas no acompañan.

“Lo que estamos proponiendo es que Billetera Santa Fe pueda ofrecer un reintegro de hasta el 20% por cada libro comprado en las librerías”, explicó, al detallar uno de los puntos centrales del proyecto.

En esa línea, el legislador también defendió la intervención del Estado frente a las objeciones sobre el alcance de este tipo de políticas. Sostuvo que distintas grandes ciudades del mundo desarrollan medidas para proteger las librerías locales por su función cultural y urbana, y consideró que la iniciativa no debe interpretarse como una cuestión exclusivamente ideológica.

“Lo que estamos haciendo acá no es una novedad o una cosa de izquierdas o de derechas. Es un criterio de urbanismo. Es decir, ¿queremos que haya libreros independientes que den este espacio a la cultura local? Sí o no”, planteó.

Además, señaló que las librerías ofrecen un ámbito de encuentro entre lectores y autores que no puede ser reemplazado por completo por las plataformas digitales. También destacó el papel de los libreros en la difusión de escritores emergentes, cuyas primeras publicaciones muchas veces necesitan de estos espacios para llegar al público.

Otro de los problemas que puso sobre la mesa fue la circulación de ediciones piratas. Según advirtió, la venta de libros reproducidos sin autorización perjudica a toda la cadena editorial, ya que no reconoce los derechos de autor ni remunera el trabajo de editores, diseñadores y demás participantes del proceso de publicación.

Por eso, además de los beneficios económicos, reclamó controles para evitar la comercialización de ejemplares ilegales y garantizar condiciones de competencia más equitativas para los comercios que cumplen con sus obligaciones.

“Estamos hablando de qué clase de sociedad queremos vivir. El Estado, por acción u omisión, siempre juega. Lo que queremos es que en este lado juegue del lado de los más débiles, de los locales, de los rosarinos y de los que defienden nuestra identidad”, afirmó.

Entrevista de Lucas Correa.