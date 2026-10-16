Central visita a Atlético Tucumán con el objetivo de seguir en la cima

FOTO: Archivo.- El once inicial "canalla", la última vez como visitante por el Clausura.

Rosario Central visita a Atlético Tucumán este sábado, desde las 20, en el estadio Monumental José Fierro, por la fecha 13 del Torneo Clausura.

El encuentro contará con el arbitraje de Álvaro Carranza. Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

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El “canalla” buscará extender su invicto a seis partidos y mantenerse en lo más alto de la Zona B, mientras que el “decano” intentará volver al triunfo tras el empate frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El conjunto rosarino llega en un gran momento futbolístico luego de golear por 5-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza. Jáminton Campaz, Enzo Copetti, Marco Ruben y Ángel Di María, en dos oportunidades, fueron los autores de los goles que le permitieron al Canalla alcanzar los cinco partidos consecutivos sin derrotas y trepar a la cima de la Zona B.

Rosario Central comparte la misma cantidad de puntos con Belgrano y Argentinos Juniors, que ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente, por diferencia de gol.

Por su parte, Atlético Tucumán viene de igualar 1-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata. El Decano se encuentra décimo en la Zona B y necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

En su estadio, el equipo tucumano intentará hacerse fuerte ante un Rosario Central que buscará prolongar su buen presente y defender el liderazgo de su zona.