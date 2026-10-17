NASA documenta olas atmosféricas inusuales sobre el Huracán Simon en México

A medida que el Huracán Simon desataba vientos destructivos y provocaba inundaciones en la costa de México, los satélites de NASA lograron captar una imagen extraordinaria: enormes olas atmosféricas que ondulaban por encima de la tormenta. Estas imágenes poco comunes muestran cómo los huracanes pueden perturbar la atmósfera superior, creando patrones que normalmente son invisibles desde el espacio.

El Huracán Simon fue el último de una serie de potentes ciclones tropicales que azotaron el Pacífico oriental durante la temporada de huracanes de 2026. El 11 de octubre de 2026, el huracán de categoría 4 se acercó peligrosamente a la costa mexicana mientras avanzaba hacia el norte-noroeste, con vientos sostenidos que alcanzaron los 250 kilómetros por hora.

A las 2:30 p.m. hora local (20:30 UTC) del 11 de octubre, el instrumento VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) a bordo del satélite Suomi NPP capturó una imagen del masivo huracán. En ese momento, el ojo de Simon estaba ubicado a aproximadamente 50 kilómetros de la costa, entre las ciudades de Manzanillo y Puerto Vallarta.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), los vientos sostenidos se habían debilitado a aproximadamente 210 kilómetros por hora en el momento en que se tomó la imagen. Sin embargo, el núcleo interno del huracán aún se encontraba lo suficientemente cerca como para amenazar a las comunidades costeras.

Las montañas de la Sierra Madre parecieron ayudar a limitar la fuerza de Simon, con el terreno accidentado reduciendo la intensidad de la tormenta y disminuyendo el área afectada por sus vientos. Aun así, el huracán trajo lluvias torrenciales e inundaciones a comunidades costeras, incluyendo la ciudad portuaria de Manzanillo. Las intensas lluvias también aumentaron la amenaza de peligrosos deslizamientos de tierra en las regiones montañosas, según informaron medios de comunicación.

Mientras Simon avanzaba por el Pacífico, los satélites detectaron algo notable sucediendo muy por encima de las nubes. Durante la mañana del 11 de octubre, la tormenta generó perturbaciones ondulantes que se desplazaron hacia la atmósfera superior de la Tierra. Una imagen nocturna del satélite, capturada por el instrumento VIIRS a bordo de NOAA-21, mostró ondas de gravedad atmosféricas propagándose desde el huracán.

Estas ondas son generadas por la intensa actividad dentro de la tormenta. Cerca de la pared del ojo del huracán, la liberación de calor latente alimenta una convección poderosa, haciendo que el aire cálido y húmedo ascienda y forme nubes cumulonimbus imponentes. Los fuertes flujos ascendentes dentro de estas nubes pueden perturbar la atmósfera circundante, generando ondas que viajan hacia la estratosfera y la mesosfera. A diferencia de las olas oceánicas, que se mueven a través del agua, las ondas de gravedad atmosféricas son perturbaciones que se propagan a través del aire, con la gravedad actuando como fuerza restauradora.

Aunque los huracanes poderosos pueden generar ondas de gravedad atmosféricas, los satélites no siempre pueden detectarlas. Los fuertes vientos en altitudes elevadas pueden debilitar o dispersar las perturbaciones antes de que alcancen la mesosfera, donde pueden hacerse visibles a través de un fenómeno conocido como airglow. Este es un tenue brillo natural producido por gases en la atmósfera alta de la Tierra. Cuando las ondas de gravedad atmosféricas atraviesan esta región luminosa, crean variaciones sutiles en el brillo que pueden revelar sus patrones de ondulación distintivos.

El instrumento VIIRS tiene una banda de día-noche lo suficientemente sensible como para detectar esta luz tenue. Sin embargo, también captura la luz de la luna reflejada desde la superficie y la atmósfera de la Tierra, lo que puede dificultar la distinción del airglow, que es mucho más débil. Afortunadamente, las condiciones eran inusualmente favorables cuando el satélite observó a Simon. Con muy poca iluminación de la luna, las delicadas ondas atmosféricas se destacaron más claramente, permitiendo al satélite capturar los patrones sorprendentes.

Para el 13 de octubre, los meteorólogos aún tenían dificultades para predecir hacia dónde se dirigiría Simon y cuán fuerte podría volverse. El Centro Nacional de Huracanes describió la confianza en sus pronósticos de intensidad y trayectoria como "muy baja", reflejando cómo la tormenta había actuado de manera diferente a lo esperado. En ese momento, una posibilidad era que Simon pudiera girar hacia el norte, ingresar al Golfo de California y eventualmente hacer landfall.

Independientemente de su trayectoria exacta, se esperaba que los grandes oleajes generados por el huracán crearan condiciones peligrosas a lo largo de porciones de las costas suroeste y centro-oeste de México en los días siguientes.