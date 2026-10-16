La conmoción por la muerte de Fernando Confessore en su escuela de aviación

FOTO: Muerte de Fernando Confessore: el emotivo homenaje en la escuela donde daba clases

Buenos Aires, 16 de octubre (NA) -- La comunidad educativa del Instituto Nacional de Aviación Civil llevó a cabo un sentido homenaje al comunicador y meteorólogo Fernando Confessore, quien falleció repentinamente en su domicilio este viernes.

Durante el acto conmemorativo, el director de la institución expresó su profundo dolor por la pérdida del profesor a la edad de 58 años. En su discurso, destacó: "Fernando mantuvo un vínculo inquebrantable con la institución".

El lazo con Confessore era particularmente significativo, ya que era un ex alumno que se había desempeñado como profesor de meteorología en los cursos de aeronavegantes. El director resaltó sus virtudes y calidez humana, y su compromiso inquebrantable con la formación de futuros profesionales de la aviación argentina.

El director añadió: "Tuvimos el honor de compartir con él hasta ayer largas tardes y jornadas laborales, así como sus valiosos aportes y el trato amigable y cercano que nos brindó durante tantos años. Su partida es de una profunda tristeza en toda nuestra comunidad educativa". Esta declaración fue hecha frente a los alumnos a quienes Confessore les había tomado un examen parcial menos de 24 horas antes de su fallecimiento.

El comunicador, que trabajaba en el medio TN, perdió la vida a causa de una descompensación repentina en su hogar, ubicado en el barrio porteño de Versalles. Según la información policial a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el incidente ocurrió alrededor de las 02:00, cuando su esposa, Paula Gabriela Franco, alertó a las autoridades tras ver que el periodista se desvaneció inesperadamente en la cocina.

Efectivos policiales y personal del SAME intentaron realizar maniobras de RCP durante varios minutos, pero lamentablemente estas resultaron infructuosas.