Investigan cómo hizo Claudio Barrelier para grabar un video desde la cárcel de Cruz del Eje

El Ministerio de Justicia de Córdoba inició una investigación interna para determinar cómo Claudio Barrelier, imputado por el femicidio de la adolescente Agostina Vega, logró grabar un video desde el penal de Cruz del Eje, que comenzó a circular en diversos medios de comunicación.

Según detalló el periodista de Cadena 3, Juan Federico, el episodio coincidió con la notificación formal realizada por el fiscal de Delitos Sexuales, Juan Ávila Echenique, sobre una nueva causa abierta en contra del detenido por tenencia y generación de material de abuso sexual infantil.

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Desde la radio, se resolvió no difundir la grabación ni brindar detalles de su contenido por una decisión editorial, al considerar que el material revictimiza a la familia de la menor y no aporta ningún valor para la investigación judicial ni para la cobertura periodística.

Barrelier se encuentra alojado en la cárcel de Cruz del Eje, totalmente aislado del resto de la población carcelaria, en una celda individual con monitoreo las 24 horas y sin ningún tipo de acceso a teléfonos celulares.

Al respecto, el Servicio Penitenciario difundió este viernes un comunicado, en el que remarca que Barrelier está aislado y controlado.

Ante la difusión pública de imágenes del interno Claudio Barrelier, el Servicio Penitenciario de Córdoba informa que el detenido permanece alojado de manera individual en un sector diferenciado del Complejo Carcelario Nº 2 “Adj. Andrés Abregú”, en Cruz del Eje, bajo monitoreo permanente mediante cámaras de seguridad.

El 15 de octubre, Barrelier fue trasladado, previa requisa corporal y bajo las medidas de seguridad correspondientes, a la Sala de Videoconferencias del establecimiento para participar de una audiencia judicial autorizada, realizada mediante la plataforma Webex, administrada por el Poder Judicial.

Del análisis de las imágenes difundidas por los medios de comunicación, se advierten coincidencias entre el escenario que aparece en el video y las características físicas de la sala de videoconferencias del establecimiento. Asimismo, las características del registro audiovisual resultan compatibles con una captación realizada desde el extremo remoto de la comunicación.

Las características observadas son compatibles con las existentes en la Sala Nº 1 de Videoconferencias, conforme surge de las fotografías que se acompañan. Del mismo modo, el ángulo desde el que se observa al interno mientras habla, con una perspectiva de captación desde un plano inferior, resulta coincidente con la ubicación del dispositivo de cámara instalado en dicha dependencia.

Cabe señalar que el interno permanece bajo vigilancia permanente, sin contacto con otros internos, y que todos sus desplazamientos fuera de su lugar de alojamiento se realizan con la custodia de dos agentes penitenciarios.

La Institución continuará colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento de las circunstancias vinculadas con la difusión de este material audiovisual.

El Servicio Penitenciario de Córdoba reafirma su compromiso con el cumplimiento de los protocolos de seguridad, el control de los establecimientos penitenciarios y el respeto de las garantías correspondientes a las actuaciones judiciales.

Las primeras indagaciones del Ministerio de Justicia establecieron que la filmación no fue realizada directamente desde un teléfono en la celda, sino por parte de un tercero mediante una videollamada efectuada desde el locutorio oficial del penal.

Este sistema de videollamadas está habilitado para la comunicación de los internos con sus abogados defensores —en su caso, el letrado Carlos Argüello— o autoridades judiciales, con el fin de evitar el traslado de profesionales y funcionarios hasta Cruz del Eje.

El análisis de las imágenes divulgadas permitió observar elementos distintivos del locutorio, como un vidrio blindado divisor y una columna institucional en el fondo del encuadre, lo que confirma el origen del registro.

Ante esto, la principal hipótesis apunta a que el propio abogado defensor de Barrelier filmó la pantalla durante la comunicación remota para filtrar el material y buscar "embarrar la cancha", por lo que las actuaciones administrativas podrían ser giradas al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Córdoba.

El Servicio Penitenciario confirmó que las únicas videollamadas autorizadas para el detenido fueron con su defensor y con el fiscal de la causa, descartándose de plano la intervención de la fiscalía.

Informe de Juan Federico.