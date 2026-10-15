Indagan a Claudio Barrelier por tenencia de material de abuso sexual infantil en Córdoba

Buenos Aires, 15 octubre (NA) – Claudio Barrelier, principal imputado en el femicidio de la adolescente Agostina Vega en Córdoba, será indagado hoy en relación a otra causa en la que enfrenta cargos por tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI).

La audiencia se realizará de manera virtual desde la cárcel de Cruz del Eje, según la información proporcionada a la Agencia Noticias Argentinas. Se espera la decisión del imputado de declarar ante el fiscal Juan Ávila Echenique, quien lidera la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Primer Turno.

La investigación se inició tras las pericias realizadas en uno de los teléfonos de Barrelier, que revelaron la eliminación de numerosos archivos relacionados con abuso sexual infantil.

En este contexto, se le imputaron cargos por el delito de "tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales".

Caso Agostina Vega

Simultáneamente, la causa por el femicidio de Agostina Vega, ocurrido en mayo de este año, ya fue elevada a juicio por el fiscal Raúl Garzón. Esta decisión ha suscitado críticas de la querella, que argumenta que aún quedan otros acusados por detener.

La causa está actualmente en el Juzgado de Control, a la espera de que se resuelvan los planteos de oposición presentados por cuatro de los seis defensores y una de las dos querellas involucradas.

En el caso de Barrelier, se le juzgará por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio). Además, se ha unificado con la investigación por la presunta privación ilegítima de la libertad de una mujer en 2025.

Por otro lado, los detenidos Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz están acusados de encubrimiento agravado.

En un comunicado emitido por Fernanda Alaniz, abogada de Gabriel Vega, padre de la víctima, se confirmó: "Recibimos con cierto alivio la confirmación de que Agostina no se encuentra identificada como víctima en el material objeto de esa investigación".

Finalmente, Alaniz aclaró sobre un posible escrito que se ha difundido recientemente: "No hemos tenido acceso formal a la supuesta carta atribuida al femicida Claudio Gabriel Barrelier, presuntamente redactada desde el establecimiento penitenciario de Cruz del Eje. Tampoco los abogados que no tienen contacto directo con él. La difusión de su contenido no proviene de nuestra representación legal ni somos responsables por su circulación. El contenido y las características de ese escrito nos generan serias dudas respecto de su verdadera autoría".