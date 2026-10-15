Vandalizaron el local de La Libertad Avanza en Rosario y dejaron folletos contra Milei

El local de La Libertad Avanza ubicado en Sarmiento 624, entre Santa Fe y San Lorenzo, en Rosario, amaneció vandalizado este jueves. Las paredes del frente, pintadas de violeta, tenían inscripciones con consignas contra el presidente Javier Milei y el Gobierno nacional.

FOTO: Vandalismo en local de La Libertad Avanza.

En el lugar también dejaron folletos firmados por la agrupación JP Evita Rosario, con mensajes como “Argentina no está a la venta” y “Respeten a nuestro pueblo”. El episodio habría ocurrido durante la madrugada.

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?? VANDALIZARON EL LOCAL DE LA LIBERTAD AVANZA EN ROSARIO El local de La Libertad Avanza ubicado en Sarmiento 624, entre Santa Fe y San Lorenzo, en Rosario, amaneció este jueves con pintadas en sus paredes y folletos arrojados debajo de una de las rejas de ingreso. ?? Cadena 3 https://t.co/NAq0T43eXU — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 15, 2026

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El local permaneció cerrado durante toda la jornada, pese a que habitualmente abre temprano. Además, cuenta con dos cámaras de seguridad que podrían aportar imágenes para identificar a los responsables del hecho.

Informe de Fernando Carrafiello.