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Vandalizaron el local de La Libertad Avanza en Rosario y dejaron folletos contra Milei

El episodio ocurrió durante la madrugada en Sarmiento al 600. En las paredes escribieron consignas contra el Gobierno nacional y dejaron volantes firmados por la agrupación JP Evita Rosario.

15/10/2026 | 08:48Redacción Cadena 3 Rosario

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Vandalismo en local de La Libertad Avanza.

FOTO: Vandalismo en local de La Libertad Avanza.

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El local de La Libertad Avanza ubicado en Sarmiento 624, entre Santa Fe y San Lorenzo, en Rosario, amaneció vandalizado este jueves. Las paredes del frente, pintadas de violeta, tenían inscripciones con consignas contra el presidente Javier Milei y el Gobierno nacional.

FOTO: Vandalismo en local de La Libertad Avanza.

En el lugar también dejaron folletos firmados por la agrupación JP Evita Rosario, con mensajes como “Argentina no está a la venta” y “Respeten a nuestro pueblo”. El episodio habría ocurrido durante la madrugada.

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El local permaneció cerrado durante toda la jornada, pese a que habitualmente abre temprano. Además, cuenta con dos cámaras de seguridad que podrían aportar imágenes para identificar a los responsables del hecho.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el local de La Libertad Avanza? El local amaneció vandalizado con inscripciones contra el presidente Javier Milei y el Gobierno nacional.

¿Quiénes son los responsables del vandalismo? Se encontraron folletos firmados por la agrupación JP Evita Rosario en el lugar.

¿Cuándo sucedió el hecho? El episodio habría ocurrido durante la madrugada del jueves.

¿Dónde está ubicado el local vandalizado? En Sarmiento 624, entre Santa Fe y San Lorenzo, en Rosario.

¿Cómo se identificará a los responsables? El local cuenta con dos cámaras de seguridad que podrían aportar imágenes del hecho.

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