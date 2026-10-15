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El hermano del papa León XIV también tiene cáncer y sufrió una recaída

Louis Prevost, de 74 años, padece mieloma múltiple desde 2017. Su esposa reveló que la enfermedad reapareció hace tres meses.

15/10/2026 | 10:39Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Louis y Robert Prevost.

FOTO: Louis y Robert Prevost.

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Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, padece mieloma múltiple desde 2017 y sufrió una recaída hace aproximadamente tres meses. La información fue confirmada por su esposa, Deborah Prevost, en una entrevista con la cadena estadounidense CBS News, en medio de la recuperación del pontífice tras su reciente cirugía por un tumor pulmonar.

Louis, de 74 años, fue diagnosticado con este tipo de cáncer de la sangre que afecta las células plasmáticas de la médula ósea. En 2019 recibió un tratamiento que incluyó un trasplante de células madre y su participación en un ensayo clínico, lo que permitió mantener la enfermedad en niveles muy bajos durante varios años. Sin embargo, hace tres meses el cáncer volvió a manifestarse y actualmente participa en un nuevo ensayo clínico en un hospital de Florida, Estados Unidos, donde reside.

Deborah Prevost no brindó detalles sobre el estadio actual de la enfermedad ni sobre la respuesta al tratamiento, pero destacó que la familia mantiene la esperanza. “Seguimos rezando y manteniendo el ánimo en alto por ambos”, expresó.

Dos hermanos enfrentan diagnósticos de cáncer

La situación de Louis se conoció mientras el papa León XIV, de 71 años, se recupera de la intervención quirúrgica realizada el martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma. Los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se detectó un adenocarcinoma pulmonar. La cirugía se desarrolló sin complicaciones y el pontífice presenta una evolución favorable: ya realiza pequeñas caminatas, fisioterapia respiratoria y retomó su alimentación habitual.

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Los hermanos mantuvieron una conversación telefónica la semana pasada, antes de que Louis ingresara al nuevo ensayo clínico.

La familia Prevost tiene antecedentes de cáncer. La madre del papa, Mildred Martínez Prevost, atravesó la enfermedad antes de fallecer en 1990, mientras que su padre, Louis Marius Prevost, murió en 1997 tras padecer cáncer de colon y problemas cardíacos.

El mieloma múltiple, aunque no se considera curable en la mayoría de los casos, puede controlarse durante períodos prolongados con tratamientos específicos, inmunoterapia y trasplantes de células madre.

Lectura rápida

¿Quién es Louis Prevost? Es el hermano mayor del papa León XIV y padece mieloma múltiple.

¿Desde cuándo padece mieloma múltiple? Desde 2017, con una recaída hace aproximadamente tres meses.

¿Qué tratamiento recibió Louis Prevost en 2019? Un trasplante de células madre y participó en un ensayo clínico.

¿Qué cirugía tuvo el papa León XIV? Se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho en el hospital Gemelli de Roma.

¿Qué antecedentes tiene la familia Prevost? La madre del papa, Mildred Martínez Prevost, y su padre, Louis Marius Prevost, también padecieron cáncer.

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