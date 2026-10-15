Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 15 de octubre

En la jornada del jueves 15 de octubre, las cotizaciones del dólar en Argentina presentan diferencias significativas que reflejan la situación económica del país. El dólar oficial está establecido en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, tasas que son fijadas por el Banco Nación y son las utilizadas en transacciones bancarias ostensibles.

Por otro lado, el dólar blue, que se negocia en el mercado informal, está cotizando a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. Este valor suele ser superior al del dólar oficial debido a la oferta y demanda que impera en el mercado negro, donde muchos argentinos recurren a este tipo de cambio para acceder a divisas ante la restricción de compras al tipo de cambio oficial.

Adicionalmente, existe el dólar mayorista, una referencia más cercana a las operaciones de grandes empresas, que se encuentra en $1.504 para compra y $1.513 para venta. Este tipo de cambio se utiliza principalmente para operaciones que involucran grandes montos y es menos volátil que el blue.

Una de las variantes más utilizadas en finanzas empresariales es el dólar contado con liquidación (CCL), que cotiza a $1.615,8 para la compra y $1.617,3 para la venta. Este tipo de cambio es esencial para quienes buscan invertir o repatriar capital, dado que permite convertir pesos a dólares en el extranjero siguiendo un proceso regulado.

También cabe mencionar el dólar cripto, que en la actualidad se posiciona en $1.613 para compra y $1.615,8 para venta, reflejando el creciente interés en las criptomonedas y su utilización como refugio de valor ante la devaluación del peso argentino.

Por último, las compras realizadas con tarjeta de crédito al exterior se valoran a un tipo de cambio de $1.930,5 para compra y $1.995,5 para venta, incluyendo impuestos y recargos que se aplican sobre esta transacción.

El impacto de estas diversas cotizaciones en la vida diaria de los argentinos es considerable. Las diferencias de precios llevan a muchos a optar por el dólar blue, complicando la situación para quienes buscan estabilidad en sus ahorros. Factores como la inflación, las políticas del gobierno y la incertidumbre económica afectan directamente estas cotizaciones, y por lo tanto, el poder adquisitivo de la población.