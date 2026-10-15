Las bolsas asiáticas sufren caídas significativas por la venta masiva de acciones tecnológicas

FOTO: Una venta masiva tecnológica arrastra a la baja a las bolsas asiáticas; caen Corea del Sur y Japón

HONG KONG (AP) — Las acciones asiáticas cayeron con fuerza el jueves, con retrocesos en los mercados de Corea del Sur y Japón, mientras se profundizaba una venta masiva de títulos tecnológicos después de que las acciones en Estados Unidos bajaran por datos de inflación más altos de lo esperado.

Los futuros de acciones en Estados Unidos mostraban un comportamiento mixto. El índice de referencia Kospi de Corea del Sur perdió un 7,9% y se ubicó en 5.532,74. Durante el último mes se ha desplomado más de un 16% y está muy por debajo del nivel de 9.000 puntos que superó en junio, cuando alcanzó su máximo histórico impulsado por el optimismo mundial asociado a la inteligencia artificial.

Samsung Electronics retrocedió un 11,4% y el fabricante surcoreano de chips de memoria SK Hynix se hundió un 12%. El Nikkei 225 de Japón se desplomó un 5% hasta 64.340,84. SoftBank Group, inversor en OpenAI, perdió un 9,4%. El fabricante de equipos para chips Tokyo Electron cayó un 7,8% y el productor de chips de memoria Kioxia Holdings cedió un 13,1%.

El Taiex de Taiwán, que también se benefició del auge de la IA, bajó un 3,4%. Su principal fabricante de chips, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., o TSMC, cayó un 2% antes de su presentación de resultados. TSMC informó el jueves una ganancia mejor de lo esperado para el último trimestre y la empresa señaló que la demanda de IA sigue siendo "muy fuerte".

"El problema para los mercados con un fuerte peso tecnológico, como Corea y Taiwán, y en menor medida Japón, es que cualquier riesgo para el crecimiento percibido del gasto en IA puede llevar a un crecimiento más lento de la demanda de chips y equipos", manifestó Lorraine Tan, directora de investigación de renta variable para Asia en Morningstar.

"El tema clave es un posible desajuste entre las expectativas de crecimiento del mercado para el sector tecnológico y lo que finalmente pueda ocurrir", añadió.

El Hang Seng de Hong Kong bajó un 1,4% hasta 23.982,04. El índice compuesto de Shanghái cedió un 2% a 3.692,18. El S&P/ASX 200 de Australia retrocedió un 0,1% hasta 8.719,70.

Las caídas siguieron a las pérdidas en Wall Street el miércoles. El S&P 500 bajó un 1,1%, el promedio industrial Dow Jones cedió un 0,1% y el compuesto Nasdaq, con fuerte peso tecnológico, retrocedió un 1,9% mientras caían las acciones vinculadas a la IA.

Nvidia perdió un 3,2%, Broadcom cedió un 3,1% y Advanced Micro Devices, o AMD, cayó un 5,7%.

Estados Unidos informó el miércoles que el índice de precios al consumidor subió un 3,7% interanual en septiembre, frente al 3,4% en agosto, y fue peor de lo que esperaban los economistas.

Las acciones también han enfrentado presión a la baja por el fuerte aumento de los rendimientos de los bonos y un mercado de bonos volátil. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a más largo plazo han saltado por preocupaciones inflacionarias alimentadas por el shock energético global impulsado por la guerra con Irán y el aumento continuo de la deuda del gobierno de Estados Unidos.

Pero la venta masiva de bonos parecía haberse moderado de forma significativa a primera hora del jueves. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se ubicaba en un 5,11% después de haber subido brevemente por encima de un 5,32% el miércoles. Había alcanzado un 5,35% a principios de este mes, cuando tocó su nivel más alto desde 2002.

Los precios del petróleo bajaron mientras persistían las tensiones e incertidumbres en torno al suministro mundial de crudo y la situación en Oriente Medio. El crudo Brent, referencia internacional, cayó un 1,6% hasta 104,34 dólares por barril. Aun así, sigue elevado en comparación con el nivel de aproximadamente 72 dólares por barril previo al inicio de la guerra con Irán a finales de febrero.

El crudo de referencia de Estados Unidos bajaba un 1,2% hasta 93,98 dólares por barril.

El dólar de Estados Unidos cayó a 157,94 yenes japoneses desde 158,33 yenes. El euro se cotizaba a 1,1211 dólares, frente a 1,1157.