Absolvieron al líder de Camioneros acusado de bloquear una pyme en San Pedro: "Es impunidad"

El empresario de San Pedro Ariel Rey, integrante del Movimiento Empresarial Antibloqueos Sindicales, cuestionó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario el fallo que absolvió a Maximiliano Cabaleyro, dirigente de Camioneros, en una causa por el bloqueo a la Distribuidora Rey ocurrido en 2021. El Tribunal Oral Criminal N.º 2 de San Nicolás consideró que los hechos estuvieron amparados por el derecho a huelga, mientras que la Fiscalía y la familia damnificada anticiparon que apelarán la resolución.

Rey sostuvo que la sentencia representa un retroceso para las pequeñas y medianas empresas que denuncian bloqueos sindicales. "Esto fue una instancia, una primera instancia, de un juez que en el fallo reconoció los delitos, pero decidió darle cobertura e impunidad a la mafia sindical", afirmó.

El empresario explicó que la causa llegó a juicio luego de una investigación del Ministerio Público Fiscal que, según indicó, reunió pruebas sobre seis hechos vinculados con coacción, extorsión y turbación de la posesión. En el expediente también fueron imputados otros trabajadores y dos secretarios gremiales. "Llegamos a esta instancia de juicio oral y público con un juez de garantía que le otorgó al Ministerio Público Fiscal, en este caso encabezado por María del Valle Viviani, que logró llevar con pruebas contundentes", señaló.

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?? ABSOLVIERON AL LÍDER DE CAMIONEROS ACUSADO DE BLOQUEAR UNA PYME El empresario Ariel Rey, de San Pedro, cuestionó el fallo que absolvió a Maximiliano Cabaleyro por el bloqueo a la Distribuidora Rey en 2021 y lo calificó como un acto de “impunidad”. ?? Cadena 3 Rosario https://t.co/n0XhuhNW8h — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 15, 2026

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Rey remarcó que, según su postura, el fallo no desconoce que hubo un bloqueo que afectó la actividad comercial de la empresa. "Esta sentencia no niega que la actividad comercial haya sido afectada. Hubo un bloqueo, los camiones no podían circular", sostuvo. Y agregó: "Luchamos por la PyME, por la propiedad privada y por trabajar".

El empresario también cuestionó qué respuesta reciben las pequeñas empresas frente a situaciones de este tipo. "¿Qué le dice la Justicia al PyME que va a trabajar y se le presenta la mafia sindical y con la excusa de un reclamo laboral le impide trabajar, te bloquea, te coacciona, te extorsiona?", planteó durante la entrevista.

En ese sentido, Rey aseguró que la empresa recurrirá la sentencia y no descartó llegar a la Corte Suprema. "Tenemos los elementos técnicos claros para recurrir en casación y si es necesario llevar a la Corte Suprema. Y lo vamos a hacer", afirmó. También sostuvo que el fallo generó preocupación entre empresarios y trabajadores de la zona.

Finalmente, el empresario contó que recibió respaldo de otros sectores de la comunidad y aseguró que continuará con el reclamo judicial. "Hay apoyo de la comunidad y yo voy a pelear este fallo, lo voy a llevar hasta las instancias que fueran necesarias porque tenemos los elementos contundentes", expresó. La resolución fue dictada por el juez Alejandro López, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás.

Entrevista de Hernán Funes.