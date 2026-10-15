Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este jueves 15 de octubre

Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con nubes cubiertas, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 82%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 0.89 m/s desde el sureste, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1019 hPa.

El clima hoy jueves 15 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad que no supera los 1 m/s, lo que contribuye a la sensación de calma en la ciudad. La alta humedad puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para mañana, viernes 16 de octubre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 19°, con cielo nublado. El sábado 17 de octubre, las temperaturas descenderán, con mínimas de 7° y máximas de 13°, manteniendo el cielo cubierto. El domingo 18 de octubre, se prevé un cielo despejado, con mínimas de 9° y máximas de 15°. Finalmente, el lunes 19 de octubre, se anticipa un clima con nubes dispersas, con mínimas de 12° y máximas de 17°.