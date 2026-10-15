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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este jueves 15 de octubre

Este jueves 15 de octubre, Rosario presenta un clima mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre 12° y 20°. La humedad se mantiene en un 61% y el viento sopla desde el sur a 6 m/s.

15/10/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: nubes cubiertas y temperaturas agradables

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 19°. La humedad se encuentra en un 61%, lo que puede generar una sensación de calor moderada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros. El viento sopla desde el sur a una velocidad de 6 m/s, contribuyendo a un clima fresco.

El clima hoy jueves 15 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento moderado que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente nublado pero sin precipitaciones.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en la temperatura. Para el viernes 16 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 20°. El sábado 17 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 8° y 20°. El domingo 18 de octubre, se espera un cielo despejado con mínimas de 6° y máximas de 20°. Para el lunes 19 de octubre, el clima será similar, con mínimas de 8° y máximas de 22°. Finalmente, el martes 20 de octubre, se prevé un cielo despejado, con mínimas de 9° y máximas de 25°.

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