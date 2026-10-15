Marcos Rojo no jugará la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo por decisión de Conmebol

Buenos Aires, 15 de octubre (NA) -- Estudiantes de La Plata recibió la dura noticia de que el defensor Marcos Rojo, quien se unió al club en los últimos días, finalmente no podrá disputar la semifinal de la Copa Libertadores contra Flamengo.

Esto se debe a que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rechazó el pedido luego de la inscripción. El club de La Plata ha decidido recurrir al TAS para buscar una solución a esta situación.