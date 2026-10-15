Marcos Rojo no jugará la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo por decisión de Conmebol
La Conmebol rechazó el pedido tras su inscripción, lo que llevó a Estudiantes a recurrir al TAS en busca de una solución.
FOTO: Rojo no podrá jugar contra Flamengo.
Buenos Aires, 15 de octubre (NA) -- Estudiantes de La Plata recibió la dura noticia de que el defensor Marcos Rojo, quien se unió al club en los últimos días, finalmente no podrá disputar la semifinal de la Copa Libertadores contra Flamengo.
Esto se debe a que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rechazó el pedido luego de la inscripción. El club de La Plata ha decidido recurrir al TAS para buscar una solución a esta situación.
Lectura rápida
¿Quién no podrá jugar en la semifinal?
Marcos Rojo no podrá participar en la semifinal de la Copa Libertadores.
¿Por qué no podrá jugar?
La Conmebol rechazó el pedido de inscripción de Marcos Rojo.
¿Qué club está involucrado?
El club involucrado es Estudiantes de La Plata.
¿A qué organismo recurrirá el club?
Estudiantes de La Plata irá al TAS en busca de una solución.
¿Contra quién juega Estudiantes?
Estudiantes se enfrentará a Flamengo en la semifinal de la Copa Libertadores.
[Fuente: Noticias Argentinas]