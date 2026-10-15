El curioso fanatismo de un crack francés por un argentino que brilla en la MLS: "Leyenda"

Antoine Griezmann, delantero del Orlando City, compartió en sus redes sociales un emotivo reconocimiento hacia su compañero argentino Martín Ojeda. La publicación se produjo tras un partido en el que el equipo empató 3-3 contra Toronto FC. En un video, Griezmann exclamó: "Goleador, leyenda, titán, animal", mientras apuntaba con su cámara hacia Ojeda, quien había brillado en el encuentro.

Griezmann, quien arribó a Estados Unidos a mediados de julio después de años en el fútbol español, se unió al Orlando City, donde rápidamente se convirtió en una figura destacada.

Sin embargo, a pesar de su trayectoria en el Atlético de Madrid y la Selección de Francia, el francés reconoció la importancia de Ojeda, quien porta la camiseta número 10 y la cinta de capitán del equipo.

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???? CLASS ACT FROM GRIEZMANN! ?????? Antoine Griezmann congratulates Martín Ojeda on becoming Orlando City’s ALL-TIME leading goalscorer during the flight home from Toronto! ???? Respect recognizes greatness. The Lions are flying home with history! ???? #OrlandoCity #MLS https://t.co/LxfnZY6fe3 — Alonso El Inca (@alonso_inca) October 15, 2026

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Martín Ojeda, oriundo de Gualeguaychú y exjugador de Ferro, Racing, Huracán y Godoy Cruz, se unió al Orlando City en enero de 2023. Desde su llegada, acumuló 48 goles y 32 asistencias en 157 partidos. Su rendimiento sobresalió especialmente tras un reciente empate, donde se convirtió en el máximo goleador de la institución.

Los posteos de Griezmann para Ojeda.

La relación entre Griezmann y Ojeda resultó en una notable mejora en la ofensiva del Orlando City. Desde que el francés se unió al equipo, cada partido en el que participó resultó en al menos un gol para el club. En el último semestre, 24 de los 37 goles anotados por la franquicia fueron producto de la colaboración entre ambos jugadores. Ojeda, en particular, registró 14 goles y dos asistencias en 23 partidos de la temporada, mientras que Griezmann aportó 10 goles y cinco asistencias en solo 13 encuentros.