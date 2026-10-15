Lautaro Martínez se lesionó y podría perderse la próxima fecha FIFA

El Inter de Milán confirmó la lesión de su capitán, Lautaro Martínez, que lo marginará durante varias semanas de las canchas; la misma encendió las alarmas para Lionel Scaloni, ya que podría perderse la próxima fecha FIFA.

El club Nerazzurri emitió un comunicado en el que señaló que Martínez “se sometió hoy a pruebas médicas e instrumentales en el Instituto Humanitas de Rozzano”, y que las pruebas revelaron “una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo”; la lesión del “Toro” afectaría tanto al club de la ciudad de Milán como a la Selección argentina.

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En el comunicado, el Inter no desarrolló mayores detalles de la lesión, sobre el grado de la misma o el tiempo de recuperación; esto último dependerá del nivel de gravedad de la distensión, ya que, si es grado 1: es una lesión leve (microdesgarros o estiramiento), toma entre 1 y 3 semanas sanar con reposo relativo y estiramientos suaves.

En el caso de que sea de grado 2: nivel moderado (desgarro parcial), requiere de 4 a 8 semanas de rehabilitación y reposo de actividades de impacto. Aunque si es de grado 3: es la lesión más grave (desgarro completo o rotura del tendón), la cual puede tardar de 6 semanas a varios meses y, en casos excepcionales, requiere evaluación quirúrgica o fisioterapia intensiva.

Por este panorama y ante la incertidumbre del tipo de dolencia que tenga Lautaro Martínez, se encienden las alarmas para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, los cuales estarán siguiendo de cerca la evolución del delantero de cara a la próxima convocatoria en la selección argentina para la fecha FIFA programada del 9 al 17 de noviembre, con los amistosos sin confirmar.

Mientras tanto, el club italiano comunicó que el resto del equipo se prepara para la siguiente jornada. Tras su partido europeo contra el Club Brujas, el Inter reanudará su campaña liguera como visitante contra el Bologna; el encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Serie A, está programado para el sábado 17 de octubre a las 18:00 horas en el Stadio Dall'Ara.