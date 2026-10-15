Sueños de Radio 2026: esta noche se conocerán los últimos ganadores en Buenos Aires

FOTO: Sueños de Radio 2026: se conocen los últimos ganadores en Buenos Aires

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La tercera edición de Sueños de Radio, la iniciativa educativa de Cadena 3 Argentina, llega a su gran cierre. Este jueves 15 de octubre, desde las 19, el Teatro Politeama de Buenos Aires será escenario de la última ceremonia de premiación, en la que se conocerán los ganadores de las categorías Radioteatro y Grupos Corales.

Los estudiantes finalistas llegaron a la capital del país acompañados por sus docentes para participar de una experiencia que combina educación, cultura y comunicación.

Durante la jornada de este jueves, los jóvenes recorrieron algunos de los lugares más emblemáticos de Buenos Aires, como la Floralis Genérica, la Facultad de Derecho, el Museo Nacional de Bellas Artes y la zona de Recoleta.

La experiencia continuará este viernes 16 con nuevas actividades educativas, que incluyen visitas a Plaza de Mayo, Puerto Madero y el Palacio Libertad.

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LOS COLEGIOS QUE BUSCAN CONVERTIRSE EN GANADORES

Cinco instituciones educativas de distintas provincias participan de esta última instancia.

En Radioteatro, categoría cuyo jurado está presidido por el reconocido cineasta Juan José Campanella, los finalistas son:

* Escuela de Arte N.º 759 Florencio Molina Campos, de Trelew, Chubut, con el proyecto "Historias en el aire".

* Escuela de Educación Técnica N.º 638 Margarita Mazza de Carlés, de Rosario, Santa Fe, con "Sintonía ficción".

* Colegio Agrotécnico N.º 3 República de Venezuela, de Herrera, Santiago del Estero, con "El desafío a lo nuevo no tan nuevo".

En Grupos Corales, con un jurado presidido por el director de orquesta Sergio Feferovich, los finalistas son:

* Instituto Superior de Educación Artística Musical Domingo Zipoli, de Córdoba, con "Lo que queda de una canción".

* Escuela del Magisterio, de Mendoza, con "Creciendo con vos".

Los ganadores de ambas categorías se anunciarán durante la ceremonia de esta noche.

LOS GANADORES QUE YA CUMPLIERON SU SUEÑO

Sueños de Radio 2026 ya tuvo dos importantes jornadas de premiación.

En Arequito, Santa Fe, se consagró ganador de la categoría Folclore y Músicas Regionales el Colegio Agrotécnico N.º 3 República de Venezuela, de Herrera, Santiago del Estero, con su propuesta "El canto y la danza en el ADN de nuestro pueblo". La ceremonia contó con la participación de Soledad Pastorutti, presidenta del jurado de esa categoría.

Por su parte, en Córdoba se conocieron los ganadores de otras dos categorías.

En Bandas de Garaje: Rock y Pop, el premio fue para el Instituto Sagrado Corazón Hermanos Maristas, de San Francisco, Córdoba, con su proyecto "Maristas Studio Band". El jurado estuvo presidido por José Palazzo.

En Periodismo, el reconocimiento fue para la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N.º 8083 San Carlos, de San Lorenzo, Santa Fe, por su producción "Llenos de historia". El reconocido periodista y conductor Lalo Mir presidió el jurado.

UN PROYECTO QUE UNE A ESTUDIANTES DE TODO EL PAÍS

La edición 2026 de Sueños de Radio reunió a más de 11.000 estudiantes y 600 docentes de 400 colegios secundarios, con 1.300 equipos inscriptos de todas las provincias argentinas.

La iniciativa de Cadena 3 Argentina busca promover la creatividad, la expresión oral, la investigación, la producción de contenidos y el trabajo en equipo.

Los establecimientos ganadores recibirán equipos completos de radio digital y, por primera vez, plazas de calistenia.

Con la ceremonia de este jueves en Buenos Aires, Sueños de Radio completará la premiación de sus cinco categorías, cerrando una nueva edición que puso en valor el talento, el compromiso y la creatividad de miles de jóvenes argentinos.