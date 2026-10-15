Milei celebró la "baja" del riesgo país en EE.UU., pero el indicador saltó a 640 puntos

El riesgo país de la Argentina volvió a mostrar una jornada en terreno negativo este jueves al trepar a los 640 puntos básicos, lo que representa un salto del 4,7% respecto al cierre anterior.

La suba de 29 unidades del indicador elaborado por JP Morgan se dio a la par de una caída generalizada en las cotizaciones de los bonos soberanos de hasta un 0,79%, encabezada por el Global 2041, el GD46 (-0,71%) y el Global 2035 (-0,62%). Con este movimiento, el índice acumula una suba del 5,4% en lo que va del mes.

El repunte del indicador se produjo de manera simultánea al discurso pronunciado por el presidente Javier Milei ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

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Durante su exposición, el mandatario destacó que "sigue cayendo día a día el riesgo país" y ratificó que, de acuerdo a la proyección de su plan económico, el índice se ubicará por debajo de los 100 puntos durante el año próximo.

En su intervención, el jefe de Estado reconoció las tensiones financieras al señalar que la Argentina transita "el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina", al tiempo que manifestó su confianza de cara a las elecciones del año que viene para ratificar el rumbo.

En el mercado accionario, los activos argentinos que cotizan en Wall Street (ADRs) operaron con tendencia mixta: las principales bajas las registraron YPF (-2,1%), Tenaris (-1,8%) y Edenor (-1,1%), mientras que las subas destacadas corrieron por cuenta de Globant (7,5%) e Irsa (2,2%).