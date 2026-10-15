La oposición busca voltear el DNU 70 de Milei, pero hay dudas sobre el quórum en Diputados

La Cámara de Diputados enfrenta una jornada clave por el intento de la oposición de derogar el DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión. Sin embargo, las dudas sobre la posibilidad de reunir el quórum necesario ponían en riesgo el comienzo de la sesión convocada para las 14.

Durante las horas previas, los presidentes de los bloques se reunieron para definir cómo avanzar. Según las conversaciones con referentes parlamentarios, la oposición tenía dificultades para alcanzar los 129 diputados presentes que se necesitan para abrir el recinto.

Los cinco diputados que integran el bloque del cordobesismo tenían previsto acompañar el intento de reunir el número necesario. Si no se alcanzaba el quórum, los legisladores opositores podían realizar expresiones en minoría, sin consecuencias legislativas.

La sesión coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria, las protestas frente al Congreso y el paro de trabajadores estatales. Además de la derogación del DNU, la agenda opositora incluye la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos destinados a aliviar la situación de las familias endeudadas.

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Pichetto pidió derogar el DNU 70 y cuestionó a Sturzenegger

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto consideró que el decreto está agotado como herramienta de gobierno y sostuvo que la administración de Milei debería impulsar por vía parlamentaria las medidas que pretende conservar.

Para el legislador, el escenario cambió desde que el oficialismo consiguió mayor respaldo legislativo. “A partir del momento mismo que el Gobierno logra mayoría parlamentaria en la elección de medio tiempo, lo que tiene que hacer es trabajar legislativamente para, si hay temas que le interesen del decreto 70, discutirlos por ley en el debate democrático en el ámbito del Congreso”, afirmó.

Pichetto también apuntó contra Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, por las medidas impulsadas desde el Gobierno.

“Seguir utilizando el decreto para que el señor Sturzenegger haga desastres como hace todos los días, no”, sostuvo. Y agregó que, a su entender, el funcionario mantiene una actitud destructiva hacia el mundo del trabajo y la industria nacional.

El legislador manifestó su expectativa de que la Cámara pudiera avanzar con la derogación y pidió que los diputados estuvieran a la altura del desafío.

Giúdici cuestionó la estrategia de la oposición

Desde el oficialismo, la diputada Silvana Giúdici consideró que la convocatoria para derogar el decreto en su totalidad fue una decisión equivocada y anticipó que la oposición tendría dificultades para reunir el quórum.

La legisladora argumentó que el DNU incluye medidas que, según su evaluación, cuentan con respaldo de distintos sectores, como la derogación de la Ley de Alquileres y de la Ley de Góndolas, además de disposiciones vinculadas con los cielos abiertos y las agencias de turismo.

“Pedir la derogación total del DNU 70 impide que muchos diputados que tal vez estaban de acuerdo en el tema de tierras no se presten a dar el quórum”, sostuvo.

Giúdici afirmó que el intento opositor no buscaba resolver un problema, sino perjudicar al Gobierno. Por eso, consideró que la estrategia elegida dificultaría la apertura de la sesión.

La extranjerización de tierras, en el centro de la disputa

Uno de los factores que impulsaron la convocatoria fue la preocupación por un fallo de la Corte Suprema que, según el planteo opositor, habilita la compra de tierras argentinas sin límites por parte de extranjeros.

En ese contexto, el oficialismo acordó con sus aliados incorporar un tope a la extranjerización de tierras en su proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, previsto para tratarse el 21 de octubre.

La iniciativa generó críticas de diputados opositores, entre ellos Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, quien cuestionó la inclusión de modificaciones vinculadas con la Ley de Tierras Rurales.

Por su parte, Agustín Rossi defendió el intento de derogar el DNU y vinculó la discusión parlamentaria con los reclamos que se desarrollaban en las calles. El resultado de la jornada dependía, en primer lugar, de que la oposición lograra reunir los 129 presentes necesarios para habilitar el debate.

Informe de Mauricio Conti.