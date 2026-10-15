FOTO: El Hospital Marie Curie incorpora el primer PET-CT del sistema público de salud de Buenos Aires

Buenos Aires, 15 octubre (NA) – El Hospital Marie Curie se convierte en el primer establecimiento del sistema de salud pública porteño en contar con un equipo de Tomografía por Emisión de Positrones (PET), una tecnología de alta complejidad que mejora significativamente el diagnóstico por imágenes.

La inversión realizada por la Ciudad supera los 1.300 millones de pesos, y el equipo se encuentra en la sede ubicada en Avenida Patricias Argentinas 150, en el barrio de Caballito.

Hasta la incorporación de este servicio, los pacientes que requerían estudios de este tipo debían acudir a prestadores externos, lo que generaba tiempos de espera de aproximadamente 30 días.

Durante la inauguración, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, estuvo presente junto al ministro de Salud, Fernán Quirós; la subsecretaria de Atención Hospitalaria, Laura Cordero; y el director del Hospital Marie Curie, Gustavo Jankilevich.

"Durante años nos quisieron hacer creer que la salud pública estaba condenada a ser de segunda. Cuando se administran bien los recursos, lo público puede estar a la altura de cualquier privado", afirmó Macri.

Este equipo combina la información metabólica obtenida a través de un radiofármaco con imágenes anatómicas de una tomografía computada, lo que permite localizar y caracterizar lesiones de forma más precisa.

La principal aplicación de este estudio es la evaluación de patologías oncológicas, que representan alrededor del 80% de las solicitudes. El PET-CT es fundamental para determinar el grado de progresión de una enfermedad, evaluar la respuesta al tratamiento y seguir su evolución.

Además, esta tecnología también se utiliza en enfermedades cardiológicas e infecciosas, así como en patologías del sistema nervioso central y en la evaluación de pacientes con fiebre de origen desconocido.

"Cada paciente necesita un tratamiento acorde a su situación. Esta tecnología nos permite conocer con mayor precisión la enfermedad y su evolución, para que los equipos y profesionales puedan tomar mejores decisiones, con mayor velocidad y que los pacientes reciban el tratamiento que necesitan en el momento oportuno", destacó Quirós.

La llegada del PET-CT forma parte del proceso de fortalecimiento del Hospital Marie Curie como centro de referencia en atención oncológica y se enmarca dentro de un plan más amplio que contempla 500 obras en hospitales y centros de salud de la Ciudad.

Este plan se financia, entre otros recursos, mediante el recupero de prestaciones brindadas a personas con obra social o prepaga, así como a extranjeros que utilizan el sistema público porteño.

Entre las obras anunciadas por el Gobierno porteño se encuentran nuevas unidades de terapia intensiva en los hospitales Vélez Sarsfield, Ramos Mejía y Fernández; nuevas guardias en el Pirovano, Tornú y Udaondo; y nuevos consultorios externos en el Piñero, Rivadavia y Penna.