Otro revés para los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa: qué pasó

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo reclamo de siete de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. En esta oportunidad, el planteo estaba relacionado con una denuncia penal que los propios acusados habían impulsado contra la fiscal que investigó el homicidio y otros funcionarios judiciales.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el recurso al considerar que no contaba con fundamentación autónoma y que no refutaba adecuadamente los argumentos de la decisión cuestionada.

La presentación había sido realizada por el abogado Hugo Tomei, cuando representaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi.

Qué irregularidades denunciaron los rugbiers

Los condenados cuestionaron las circunstancias en las que se realizaron las primeras declaraciones indagatorias, pocas horas después del crimen. Según la defensa, no se les habrían informado correctamente los hechos que se les atribuían ni las pruebas reunidas en su contra.

También objetaron la confección y la firma de las actas, al sostener que los procedimientos no habían respetado las garantías previstas en el Código Procesal Penal bonaerense.

Uno de los argumentos centrales apuntaba a las diferencias de pocos minutos entre los horarios consignados en algunas declaraciones. Para Tomei, esos intervalos resultaban insuficientes para cumplir con todas las formalidades exigidas por la ley.

La denuncia incluyó a la fiscal Verónica Zamboni, a la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, a funcionarios del Ministerio Público Fiscal y al juez de Garantías David Mancinelli.

La denuncia contra la fiscal y otros funcionarios judiciales

Además de cuestionar esos procedimientos dentro de la causa principal por el homicidio, Tomei impulsó una denuncia penal independiente por presunta falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.

En febrero de 2022, la Cámara de Apelaciones de Dolores permitió que los siete rugbiers fueran considerados particulares damnificados en ese expediente, lo que les dio la posibilidad de intervenir formalmente como denunciantes.

Sin embargo, la investigación no prosperó. La denuncia fue desestimada por ausencia de dolo y también se rechazaron distintas medidas de prueba solicitadas por la defensa.

Tomei intentó que la decisión fuera revisada por el superior del fiscal y luego acudió al juez Mancinelli. También pidió apartarlo del expediente y planteó la inconstitucionalidad del procedimiento utilizado para revisar el archivo de la denuncia. Ambos planteos fueron rechazados.

El recorrido judicial del reclamo

La decisión de Mancinelli fue confirmada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense. Luego, el expediente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que en agosto de 2025 rechazó un recurso de queja y, en abril de 2026, denegó el recurso extraordinario con el que se buscaba llevar la discusión a la instancia nacional.

El último intento terminó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora desestimó el planteo por sus deficiencias de fundamentación.

El caso se originó en los cuestionamientos de la defensa a las primeras actuaciones judiciales realizadas tras el asesinato de Fernando Báez Sosa, de 18 años, ocurrido el 18 de enero de 2020. El nuevo rechazo representa otro revés judicial para los condenados en una controversia paralela a la causa principal por el crimen.