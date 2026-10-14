Monte Adentro: cuatro músicos de Rafaela que unen amistad, raíces y folklore
Juan, Nicolás, Sergio y Ludmila son los integrantes de Monte Adentro, un grupo folklórico nacido hace tres años y medio en Rafaela. Entre zambas y chacareras, comparten su pasión por la música y las tradiciones populares.
14/10/2026 | 16:48Redacción Cadena 3
FOTO: Monte Adentro: raíces y amistad en la música
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Viva la Radio
La amistad, las reuniones compartidas y el amor por el folklore fueron el punto de partida de Monte Adentro, el grupo integrado por Juan, Nicolás, Sergio y Ludmila, cuatro artistas nacidos y criados en Rafaela que encontraron en la música una manera de compartir su pasión por las raíces argentinas.
Con tres años y medio de trayectoria, la formación se construyó a partir de una historia de encuentros, guitarras y amistades que se fueron fortaleciendo con el tiempo. Durante una entrevista, los músicos contaron cómo nació el proyecto y demostraron su talento con un repertorio que recorrió distintos ritmos del folklore nacional.
“Somos todos amigos y la llevamos bien. Se siente bien tocar con amigos”, expresaron al hablar de la dinámica del grupo y de la alegría de compartir escenario con personas cercanas.
El origen de Monte Adentro estuvo lejos de una planificación formal. Surgió de reuniones entre amigos, asados y encuentros en los que la música ocupaba un lugar central. Nicolás y uno de sus compañeros se conocen desde hace aproximadamente 20 años, y con el tiempo esos vínculos se ampliaron hasta dar forma al proyecto musical.
La idea fue sencilla: transformar aquellas juntadas en una propuesta artística y animarse a compartir con el público lo que hasta entonces disfrutaban entre amigos.
Aunque durante el recorrido hubo algunos cambios en la formación, el grupo logró consolidar una identidad propia, sostenida por la camaradería y el entusiasmo por el folklore.
Durante su presentación, Monte Adentro abrió su participación con “Fábulas de amor”, una zamba de Franco Barrenechea que permitió mostrar el costado más romántico y emotivo de su repertorio.
Con guitarras, voces y sensibilidad folklórica, los músicos ofrecieron una interpretación que puso en primer plano la esencia de la canción y la conexión entre sus integrantes.
Para el cierre, eligieron un gato folklórico, con el ritmo alegre y contagioso característico de este género. La interpretación aportó un final festivo, en el que la música tradicional volvió a ser protagonista.
La propuesta de Monte Adentro refleja el encuentro entre la identidad local y las expresiones musicales que forman parte de la cultura popular argentina. Desde Rafaela, los cuatro artistas buscan seguir creciendo y compartir con nuevos públicos una pasión que nació entre amigos.
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Quienes quieran conocer más sobre el grupo, escuchar sus interpretaciones y acompañar sus próximas presentaciones pueden encontrarlos en redes sociales como @montadentro-oficial.
Con amistad, guitarras y folklore, Monte Adentro continúa construyendo su camino artístico, llevando la música de raíz a nuevos escenarios y manteniendo vivo el espíritu de aquellas primeras reuniones que dieron origen al proyecto.
Entrevista de "Viva la Radio"
Lectura rápida
¿Qué es Monte Adentro? Es un grupo musical de folklore argentino integrado por Juan, Nicolás, Sergio y Ludmila.
¿Quiénes son los integrantes? Los integrantes son Juan, Nicolás, Sergio y Ludmila, artistas de Rafaela.
¿Cuándo se formó el grupo? Monte Adentro se formó hace tres años y medio.
¿Dónde se originó el grupo? El grupo se originó en Rafaela, Argentina.
¿Por qué surgió el proyecto? Surgió de reuniones informales entre amigos que compartían su amor por la música y el folklore.