En vivo

La Cadena del Gol

Raúl Monti

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Sarmiento vs. River

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Raúl Monti

Rosario

En vivo

Mundial de Hockey sobre patines - Paraguay 2026

Argentina vs. Chile

Mendoza

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Torneo Federal "A": los cordobeses tienen día y hora para la revancha de la fase reválida

Atenas de Río Cuarto jugará ante FADEP de Mendoza; Argentino de Monte Maíz frente a San Martín de Mendoza y Sportivo Belgrano visitará a Sarmiento de La Banda.

14/10/2026 | 18:52Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Sportivo va por la heroica

FOTO: Sportivo va por la heroica

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Se conocieron las fechas de las revanchas de la fase reválida del Torneo Federal “A”, en donde los tres equipos de Córdoba intentarán avanzar a la próxima etapa.

El sábado a las 19.30, Atenas de Río Cuarto recibirá a FADEP de Mendoza, que en la ida se impuso 2-0.

Para clasificar, Atenas debe ganar por tres goles.

En tanto que el domingo a las 16.15, Argentino de Monte Maíz será local de San Martín de Mendoza, al que superó en el este cuyano 2-0.

Un empate y hasta una derrota por la misma diferencia, clasificará a los cordobeses.

Mientras que desde las 18.30 de ese día, Sarmiento de La Banda enfrentará en Santiago del Estero a Sportivo Belgrano de San Francisco, habiendo empatado en la ida 1-1.

La Verde debe ganar como única posibilidad para seguir con vida en el campeonato.

Cabe recordar que en esta instancia hay ventaja deportiva para los equipos que son locales que por mejor ubicación, pasarán de fase en caso de igualar la serie en puntos y goles con su rival.

EL RESTO

Además, el sábado a las 15, jugarán KimberleyDep Rincón.

A las 15.30, Huracán LHJuv. Antoniana.

A las 16, Def de Belgrano (VR)Sp Las Parejas.

A las 18, 18hs: Gimnasia (Chiv)Defensores de P Vilelas.

A las 19, Sol de América ForJuv Unida SL.

A las 20, Bartolomé MitreBoca Unidos.

El domingo a las 16, 9 de Julio RGimnasia CdU; Douglas HaigSp El Linqueño y Villa MitreCosta Brava.

LAS SEMIFINALES REVANCHA

El domingo se jugarán los partidos de vuelta de las dos semifinales, buscando el ascenso directo a la Primera Nacional 2027.

A las 15.30, San Martín de FormosaOlimpo, que igualaron 1-1 en Bahía Blanca.

A la misma hora, Alvarado de Mar del PlataCipolletti de Río Negro, que en el Sur del país se impuso 1-0.

Lectura rápida

¿Qué se conoció recientemente? Se conocieron las fechas de las revanchas de la fase reválida del Torneo Federal “A”.

¿Quiénes son los equipos de Córdoba que participan? Los equipos son Atenas de Río Cuarto, Argentino de Monte Maíz y Sarmiento de La Banda.

¿Cuándo se jugarán las revanchas? Las revanchas se jugarán el sábado y el domingo, con horarios específicos para cada partido.

¿Dónde se jugarán algunos de estos partidos? Algunos partidos se jugarán en Santiago del Estero y Bahía Blanca.

¿Por qué hay ventaja deportiva para los equipos locales? Los equipos locales avanzarán de fase en caso de igualar la serie en puntos y goles debido a su mejor ubicación.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf