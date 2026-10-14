Torneo Federal "A": los cordobeses tienen día y hora para la revancha de la fase reválida

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Se conocieron las fechas de las revanchas de la fase reválida del Torneo Federal “A”, en donde los tres equipos de Córdoba intentarán avanzar a la próxima etapa.

El sábado a las 19.30, Atenas de Río Cuarto recibirá a FADEP de Mendoza, que en la ida se impuso 2-0.

Para clasificar, Atenas debe ganar por tres goles.

En tanto que el domingo a las 16.15, Argentino de Monte Maíz será local de San Martín de Mendoza, al que superó en el este cuyano 2-0.

Un empate y hasta una derrota por la misma diferencia, clasificará a los cordobeses.

Mientras que desde las 18.30 de ese día, Sarmiento de La Banda enfrentará en Santiago del Estero a Sportivo Belgrano de San Francisco, habiendo empatado en la ida 1-1.

La Verde debe ganar como única posibilidad para seguir con vida en el campeonato.

Cabe recordar que en esta instancia hay ventaja deportiva para los equipos que son locales que por mejor ubicación, pasarán de fase en caso de igualar la serie en puntos y goles con su rival.

EL RESTO

Además, el sábado a las 15, jugarán Kimberley – Dep Rincón.

A las 15.30, Huracán LH – Juv. Antoniana.

A las 16, Def de Belgrano (VR) – Sp Las Parejas.

A las 18, 18hs: Gimnasia (Chiv) – Defensores de P Vilelas.

A las 19, Sol de América For – Juv Unida SL.

A las 20, Bartolomé Mitre – Boca Unidos.

El domingo a las 16, 9 de Julio R – Gimnasia CdU; Douglas Haig – Sp El Linqueño y Villa Mitre – Costa Brava.

LAS SEMIFINALES REVANCHA

El domingo se jugarán los partidos de vuelta de las dos semifinales, buscando el ascenso directo a la Primera Nacional 2027.

A las 15.30, San Martín de Formosa – Olimpo, que igualaron 1-1 en Bahía Blanca.

A la misma hora, Alvarado de Mar del Plata – Cipolletti de Río Negro, que en el Sur del país se impuso 1-0.