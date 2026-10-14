Nicolo Tresoldi, el delantero con triple nacionalidad que podría elegir a Argentina

Buenos Aires, 14 de octubre (NA) - El delantero Nicolo Tresoldi, quien milita en Brujas de Bélgica, ha dejado abierta la posibilidad de unirse a la Selección argentina, a pesar de su origen italiano y su experiencia con la mayor de Alemania. "Decidiré en el momento adecuado", manifestó el jugador.

El atacante de 22 años captó la atención esta semana tras anotar un hat trick en la victoria de su equipo por 4 a 3 contra el Inter de Milán en la Champions League. Posteriormente, comentó sobre sus opciones para representar a un país, que incluyen a Argentina.

"Soy italiano, pero también alemán... ¡y mi mamá es argentina! Decidiré en el momento adecuado", afirmó Tresoldi tras el partido. De esta manera, podría suceder algo similar a lo que ocurrió con Nico Paz, quien, a pesar de haber nacido en Tenerife, España, tiene ascendencia argentina. Lionel Scaloni podría estar ante la oportunidad de contar con un nuevo talento para el combinado nacional.

"Puedo jugar para Argentina, es un país muy lindo. Mi mamá es argentina y tengo también un poco de sangre argentina, vamos a ver lo que va a pasar en las próximas semanas, meses o días", agregó el delantero, dejando entrever su interés en la Albiceleste.

Es importante señalar que Tresoldi aún no ha jugado con las selecciones mayores de Alemania ni de Italia. Según las reglas de la FIFA, tiene la libertad de elegir entre los tres países de los que posee nacionalidad.

Tresoldi ha representado a Alemania hasta la categoría sub-21, lo que le permite, si es convocado por Scaloni y decide aceptar, solicitar un cambio formal de Federación y comenzar a jugar para la Albiceleste.

"Ahora juego para Alemania y también tengo el pasaporte italiano, vamos a ver lo que va a pasar", concluyó el delantero, quien ha captado la atención de los medios y empieza a ser observado con interés en el mundo del fútbol.