Tensión y descontrol en el ingreso de hinchas de River al estadio de Sarmiento en Junín

FOTO: Los hinchas de River tuvieron problemas para ingresar al estadio.

Buenos Aires, 14 de octubre (NA) - En la previa del partido entre Sarmiento de Junín y River, se registraron incidentes entre los aficionados del "Millonario" y la policía en uno de los accesos al estadio "Eva Perón". Algunos hinchas requirieron asistencia médica debido a la situación.

Unos 4500 hinchas de River se hicieron presentes en el estadio de Sarmiento de Junín para el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura. A pesar de que las puertas se habían abierto a las 16:30, la mayoría de los aficionados llegó en el último momento, lo que generó una situación crítica.

En este contexto, el operativo policial resultó ineficaz y provocó un colapso en el acceso a las tribunas, generando momentos de tensión en los que varios hinchas sufrieron heridas y desmayos por la aglomeración de personas.

Ante esta situación, los propios hinchas de River decidieron abrir una de las puertas a la fuerza para poder acceder a las tribunas asignadas para los visitantes.

La policía, por su parte, trató de controlar el desorden formando un pasillo por el que ingresaban los hinchas, pero esto llevó a la represión con palazos y el uso de gases lacrimógenos.

Desde la organización del evento señalaron que la sobre-venta de entradas fue una de las causas del alto flujo de personas en los accesos y en las tribunas.