Tensión y descontrol en el ingreso de hinchas de River al estadio de Sarmiento en Junín
El ingreso de 4500 hinchas de River al estadio "Eva Perón" estuvo marcado por incidentes y represión policial debido al colapso en uno de los accesos.
FOTO: Los hinchas de River tuvieron problemas para ingresar al estadio.
Buenos Aires, 14 de octubre (NA) - En la previa del partido entre Sarmiento de Junín y River, se registraron incidentes entre los aficionados del "Millonario" y la policía en uno de los accesos al estadio "Eva Perón". Algunos hinchas requirieron asistencia médica debido a la situación.
Unos 4500 hinchas de River se hicieron presentes en el estadio de Sarmiento de Junín para el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura. A pesar de que las puertas se habían abierto a las 16:30, la mayoría de los aficionados llegó en el último momento, lo que generó una situación crítica.
En este contexto, el operativo policial resultó ineficaz y provocó un colapso en el acceso a las tribunas, generando momentos de tensión en los que varios hinchas sufrieron heridas y desmayos por la aglomeración de personas.
Ante esta situación, los propios hinchas de River decidieron abrir una de las puertas a la fuerza para poder acceder a las tribunas asignadas para los visitantes.
La policía, por su parte, trató de controlar el desorden formando un pasillo por el que ingresaban los hinchas, pero esto llevó a la represión con palazos y el uso de gases lacrimógenos.
Desde la organización del evento señalaron que la sobre-venta de entradas fue una de las causas del alto flujo de personas en los accesos y en las tribunas.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el estadio?
Se registraron incidentes entre hinchas de River y la policía durante el ingreso al estadio.
¿Cuántos hinchas asistieron?
Aproximadamente 4500 hinchas de River se presentaron en el estadio de Sarmiento.
¿Cuándo sucedió el hecho?
Los incidentes ocurrieron el 14 de octubre, en la previa del partido.
¿Dónde se produjo el descontrol?
El colapso se dio en uno de los accesos al estadio "Eva Perón".
¿Por qué se generaron los incidentes?
La sobre-venta de entradas y el mal manejo del operativo policial provocaron el caos.
[Fuente: Noticias Argentinas]