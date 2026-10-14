FOTO: El CEO de Flock defiende su tecnología de vigilancia en medio de la creciente oposición nacional

Garrett Langley, fundador y CEO de Flock, defendió su tecnología de vigilancia en el evento TechCrunch Disrupt 2026 en San Francisco, a pesar de las crecientes críticas sobre la privacidad. Langley afirmó que los beneficios de su tecnología para la lucha contra el crimen justifican su uso, incluso en medio de una creciente oposición pública.

Durante una charla, Langley expresó: "Si queremos vivir en una sociedad donde, si cometes un crimen, tienes una mayor probabilidad de ser responsabilizado, no deberíamos pausar el progreso". Esta declaración fue parte de su defensa de los sistemas de cámaras de Flock, que incluyen cámaras de matrícula y otros dispositivos de grabación.

A pesar de las preguntas difíciles que recibió sobre el rechazo que enfrenta su empresa, que ha llevado a la cancelación de contratos y despidos, Langley se centró en compartir anécdotas de conversaciones con jefes de policía y líderes de ciudades en los Estados Unidos, así como historias sobre los crímenes que su tecnología ha ayudado a resolver.

Langley argumentó que la tecnología de vigilancia es un avance inevitable y que, para vivir en una sociedad más segura, las personas deben estar dispuestas a ceder parte de su privacidad. Comparó su tecnología con los vehículos autónomos, sugiriendo que la solución a los accidentes no es detener el avance, sino encontrar formas de prevenirlos en el futuro.

Sin embargo, a diferencia de las empresas de vehículos autónomos, que suelen pausar sus flotas tras un accidente, Flock parece tener dificultades para definir cuándo es su responsabilidad intervenir. Langley dejó claro que prefiere no dictar cómo deben actuar los líderes de las ciudades, aunque se comprometió a ofrecer recomendaciones y configuraciones predeterminadas.

Flock no es perfecto

Langley también abordó la idea de que la desinformación sobre Flock ha llevado a la cancelación de algunos contratos. Mencionó un caso en el que un cliente terminó su contrato porque creía que los dispositivos de Flock realizaban reconocimiento facial, a pesar de que la empresa no ofrece esa funcionalidad. No obstante, las cámaras de Flock pueden detectar y rastrear personas.

El CEO criticó a quienes piensan que su tecnología, o cualquier tecnología, debe ser perfecta, citando a un líder comunitario que argumentó que la sociedad a menudo evalúa la tecnología en comparación con un estándar ideal en lugar de compararla con el pasado.

Langley también sugirió que Flock podría ser una solución para los problemas de personal en las fuerzas policiales, mencionando que muchas ciudades, como San Francisco, tienen numerosos puestos vacantes que probablemente nunca se llenarán. Argumentó que su tecnología podría ayudar a llenar esos vacíos.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el abuso y la invasividad de la tecnología de vigilancia de su empresa, Langley no ofreció respuestas concretas. Expresó que cree que se puede abordar el abuso sin interrumpir el sistema legal o la eficacia de un departamento de policía, pero no detalló cómo planea hacerlo.

Para Langley, su creencia de que Flock es un bien público es tan fuerte que considera que los desafíos que enfrenta son el precio del progreso. "Creo que, como consecuencia de construir una empresa de gran impacto, este es el precio que se paga, y creo que vale la pena porque hay millones de personas que tienen una vida mejor hoy gracias a Flock".