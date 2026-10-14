Flock CEO: No hemos cancelado contratos con ninguna policía a pesar de los abusos

Garrett Langley, CEO de Flock, aseguró que su empresa no ha finalizado ningún contrato con departamentos de policía a pesar de las críticas y denuncias sobre el uso indebido de sus cámaras de lectura de matrículas. Durante una entrevista en la conferencia TechCrunch Disrupt 2026 en San Francisco, Langley respondió a las preocupaciones que han surgido sobre el mal uso de su tecnología por parte de algunos agentes de la ley.

Las declaraciones de Langley se producen en un contexto donde varios informes han expuesto casos de abuso por parte de oficiales que han sido despedidos o arrestados tras acceder de manera inapropiada a la base de datos nacional de detección de matrículas de Flock. "Si un cliente viola la ley conscientemente, lo despediríamos de inmediato. Eso es muy claro", afirmó Langley. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se ha "despedido" a ningún cliente, refiriéndose a las agencias policiales.

Langley destacó que la discusión interna en la compañía se centra en el hecho de que no se debería privar a una comunidad de una herramienta que puede ser útil para combatir el crimen, incluso si hay casos aislados de abuso. "La mayoría del debate se centra en el hecho de que, si dos oficiales de cincuenta fueron atrapados, ¿qué hacemos?", se preguntó.

El CEO también mencionó que, aunque no se ha cancelado ningún contrato hasta ahora, no se descarta esta posibilidad en caso de que surjan problemas legales graves. A pesar de las críticas, Langley defendió que el sistema de seguimiento de matrículas de Flock ha permitido a las fuerzas del orden resolver más delitos de manera más rápida.

Los sistemas de Flock han sido objeto de controversia, llevando a varias comunidades a cancelar sus contratos con la empresa por temores de privacidad. Las protestas contra Flock han crecido, con ciudadanos que han cubierto las cámaras con bolsas de basura y, en algunos casos, las han destruido. Durante la entrevista, manifestantes se reunieron fuera del evento para expresar su oposición a la vigilancia masiva, utilizando vestimentas inspiradas en "The Handmaid’s Tale" y portando carteles con lemas como "Flock off".

A pesar de que Flock no tiene un contrato directo con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.), se ha informado que esta agencia ha accedido a datos de Flock a través de colaboraciones con departamentos de policía que utilizan sus cámaras. Langley afirmó que la compañía no está considerando venderse, a pesar de las especulaciones en torno a una posible adquisición por parte de Axon, otro proveedor de tecnología de vigilancia.

Langley concluyó su intervención defendiendo que la tecnología de Flock es esencial para la seguridad pública, aunque el debate sobre la privacidad y el uso de la vigilancia continúa creciendo.