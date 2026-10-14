El Real Madrid lo dio vuelta en siete minutos y venció a la Roma en un partido increíble

La Champions League ofreció este miércoles una jornada con varios encuentros atractivos, pero una remontada se llevó todas las miradas: Roma-Real Madrid. El conjunto italiano ganaba 3-1 a falta de siete minutos para el final, pero terminó perdiendo.

El conjunto de José Mourinho venció a su rival por 4-3 con goles de Kylian Mbappé, Carlos Espí, Endrick y Antonio Rudiger. El local ganaba con goles de Marten De Roon y Donnyel Malen en dos oportunidades. Los argentinos Paulo Dybala, Matías Soulé y Nahuel Molina fueron titulares en el conjunto romano.

El local comenzó ganando a los veinte minutos del partido con gol del mediocampista de Países Bajos. Tan solo cinco minutos más tarde, Mbappé empató con un remate desde fuera del área que tuvo un desvío en un defensor.

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En el comienzo del segundo tiempo, Malen marcó por duplicado a los 51 y 57 minutos para desatar la locura en el estadio Olímpico de Roma que se ilusionó con la victoria de los italianos.

José Mourinho realizó cambios y con el ingreso de Endrick y Carlos Espí, su equipo comenzó a jugar mejor. El delantero español descontó a los 83 minutos tras un rebote del arquero y tan solo dos minutos más tarde, Endrick empató con un gran cabezazo. Con el tiempo ya cumplido, Antonio Rudiger dio vuelta el marcador con un remate en el área chica y sentenció una nueva remontada del Real Madrid en la Champions League.

En otro de los partidos destacados de la jornada, el PSG le ganó al Manchester City por 4-2 en Inglaterra y se sigue afirmando como uno de los máximos candidatos a quedarse con la Champions.

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El conjunto francés comenzó con todo y a los quince minutos del partido ya ganaba 2-0 con goles de Desiré Doué y Ousmane Dembélé. Quince minutos más tarde, Vitinha definió de gran manera y puso el 3-0.

En el comienzo de la segunda parte, Erling Haaland descontó para los locales, pero rápidamente Maghnes Akliouche definió desde fuera del área y tras una floja respuesta de Donarumma marcó el 4-1.

Erling Haaland logró anotar el descuento una vez más, pero el City no pudo acercarse en el marcador, a pesar de los intentos, incluso uno de Enzo Fernández que terminó con un remate en el travesaño.

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