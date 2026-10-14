Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 14 de octubre.
El sorteo número 26587 de la quiniela nocturna se realizó el miércoles 14 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue el 2033, que se interpreta como A primera (Cristo).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26587 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el miércoles 14 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue el 2033, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cristo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2033
2° 4875
3° 5670
4° 8900
5° 9524
6° 2435
7° 0568
8° 8452
9° 5061
10° 8707
11° 3610
12° 4731
13° 8739
14° 1589
15° 2754
16° 3613
17° 7557
18° 1732
19° 2310
20° 2536
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26587 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 14 de octubre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue el 2033.
¿Qué significa el número 2033?
Se interpreta como A primera (Cristo).
¿Cuáles son los otros números ganadores?
Los números del 2° al 20° son 4875, 5670, 8900, 9524, 2435, 0568, 8452, 5061, 8707, 3610, 4731, 8739, 1589, 2754, 3613, 7557, 1732, 2310 y 2536.