Corte Suprema rechaza pedido de prisión domiciliaria para condenado en caso de corrupción policial

Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- La Corte Suprema de Justicia ha desestimado el pedido de uno de los condenados en el caso que investiga a una banda de policías implicada en extorsiones a imputados por narcotráfico, así como en la apropiación de drogas con el respaldo de funcionarios judiciales. El tribunal, conformado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró inadmisible el recurso presentado por Luis Víctor Tourn, quien solicitaba el arresto domiciliario.

La defensa de Tourn argumentó que su situación de salud justificaba el cambio de prisión, señalando que padece diversas enfermedades como hipertensión, EPOC y diabetes, además de haber sido sometido a una operación coronaria que requiere controles médicos constantes. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín rechazó la solicitud, enfatizando que se le brindarán todos los cuidados médicos necesarios mientras permanezca en prisión.

El tribunal hizo hincapié en la existencia de riesgos procesales, motivo por el cual la solicitud de Tourn no fue considerada viable. La Cámara Federal de Casación Penal también declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa, lo que llevó a que el caso fuera elevado a la Corte Suprema, donde finalmente se desestimó el planteo.

En agosto pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín había condenado a penas de hasta 17 años de prisión a un total de 19 expolicías bonaerenses que desempeñaron funciones en delegaciones antidrogas de la región, así como a seis civiles, incluidos dos abogados. Estos individuos fueron acusados de diversos delitos relacionados con el apoderamiento de drogas de organizaciones narcotraficantes, las cuales posteriormente eran reinsertadas en el mercado ilegal. La sentencia también mencionó la ausencia del exfiscal de San Isidro Claudio Scapolán como un aspecto relevante de la causa.

Uno de los episodios más notorios de la investigación fue el denominado caso "Leones Blancos", que tuvo lugar a finales de 2013 en una finca de Moreno, vinculada al clan Loza. Durante este operativo, se incautó casi media tonelada de cocaína, aunque se descubrió que la banda policial había sustraído una parte significativa de la droga. Tourn, conocido como el Polaco, fue señalado como el receptor de un cargamento de 500 kilos de cocaína que, según se afirma, le fue robado por policías bonaerenses durante un procedimiento en el que participó el fiscal Scapolán. En el juicio, Tourn fue condenado a nueve años de prisión por su participación en la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.