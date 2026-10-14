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Laura Bozzo fue operada de urgencia en Acapulco por graves problemas de salud

La conductora fue internada por deshidratación severa, parálisis intestinal y un cuadro de peritonitis, lo que requirió cirugía inmediata.

14/10/2026 | 17:30Redacción Cadena 3

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Laura Bozzo

FOTO: Laura Bozzo

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Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- La reconocida conductora Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco, México, tras presentar fuertes dolores abdominales y complicaciones gastrointestinales que llevaron a la necesidad de una intervención quirúrgica.

Según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, a través de medios internacionales, la presentadora ingresó al Hospital IMSS-Bienestar de El Quemado con un cuadro de deshidratación severa, parálisis intestinal y un aparente cuadro de peritonitis.

La asistente de la conductora compartió detalles sobre la hospitalización de Bozzo en Telemundo. Según su relato, Bozzo comenzó a sentir dolor abdominal, lo que la llevó a decidir internarse para recibir atención especializada.

El equipo médico logró detectar que la conductora tenía una úlcera duodenal, una lesión que se desarrolla en la primera parte del intestino delgado, y que requirió una cirugía inmediata. Este procedimiento consistió en una cirugía abierta.

A pesar de la gravedad del caso, el procedimiento se llevó a cabo con éxito y la presentadora se encuentra actualmente en proceso de recuperación.

Aunque se había indicado que Bozzo estaba en un estado delicado, hasta el momento no se ha difundido un parte médico oficial que confirme dicha información.

Lectura rápida

¿Qué le ocurrió a Laura Bozzo?
Fue operada de urgencia debido a complicaciones gastrointestinales severas.

¿Dónde fue hospitalizada?
En el Hospital IMSS-Bienestar de El Quemado, Acapulco, México.

¿Cuáles fueron los síntomas que presentó?
Presentó deshidratación severa, parálisis intestinal y fuertes dolores abdominales.

¿Qué tipo de cirugía recibió?
Se sometió a una cirugía abierta para tratar una úlcera duodenal.

¿Cuál es su estado actual?
El procedimiento fue exitoso y se encuentra en proceso de recuperación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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