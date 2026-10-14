Laura Bozzo fue operada de urgencia en Acapulco por graves problemas de salud

Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- La reconocida conductora Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco, México, tras presentar fuertes dolores abdominales y complicaciones gastrointestinales que llevaron a la necesidad de una intervención quirúrgica.

Según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, a través de medios internacionales, la presentadora ingresó al Hospital IMSS-Bienestar de El Quemado con un cuadro de deshidratación severa, parálisis intestinal y un aparente cuadro de peritonitis.

La asistente de la conductora compartió detalles sobre la hospitalización de Bozzo en Telemundo. Según su relato, Bozzo comenzó a sentir dolor abdominal, lo que la llevó a decidir internarse para recibir atención especializada.

El equipo médico logró detectar que la conductora tenía una úlcera duodenal, una lesión que se desarrolla en la primera parte del intestino delgado, y que requirió una cirugía inmediata. Este procedimiento consistió en una cirugía abierta.

A pesar de la gravedad del caso, el procedimiento se llevó a cabo con éxito y la presentadora se encuentra actualmente en proceso de recuperación.

Aunque se había indicado que Bozzo estaba en un estado delicado, hasta el momento no se ha difundido un parte médico oficial que confirme dicha información.