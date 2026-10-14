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Belgrano compra a Cardozo

Ya acordadas las condiciones con Uniòn, el Celeste se acreditará un porcentaje que pertenece al arquero uruguayo. El detalle.

14/10/2026 | 18:19Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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que se inició luego de que el club fuera campeón del Apertura y decidiera no hacer uso de la opción en ese momento.

El Celeste ya había arreglado con Unión de Santa Fe, quedarse con el 65% de la ficha que tenía el Tatengue del arquero en el orden de los 700 mil dólares y faltaba acordar lo que iba a suceder con el 35% que es propiedad del mismo Cardozo.

Belgrano le comprará un porcentaje menor al 35%, que se lo irá pagando junto al sueldo en las futuras retribuciones.

De esta manera, Belgrano se asegura a un arquero que se convirtió vital y hasta tuvo su debut en la selección de su país en la última fecha FIFA.

TAMBIÉN VICENTINI

Por otra parte, es casi un hecho que el club de Alberdi le renovará el vínculo a Manuel Vicentini por otro año, por lo que al arco ya lo tiene cubierto pensando en 2027, año que marcará su debut en la Copa Libertadores.

EL AVAL DE LOS NÚMEROS. Con 7 goles recibidos en 12 fechas, Belgrano es el equipo menos goleado de la zona y del Clausura en general.

A su vez, con 20 tantos recibidos junto a Estudiantes de La Plata, son los equipos con menos anotaciones en 28 partidos del año.

Además lleva 17 vallas invictas en 35 partidos, 16 del Apertura, 4 de los play offs, 12 del Clausura y 3 de la Copa Argentina.

Lectura rápida

¿Qué se decidió respecto al arquero de Belgrano?
Belgrano le comprará un porcentaje menor al 35% de la ficha del arquero, que se pagará junto al sueldo en futuras retribuciones.

¿Quién es el arquero mencionado en el artículo?
El arquero mencionado es Cardozo, quien tuvo su debut en la selección de su país en la última fecha FIFA.

¿Qué se espera para Manuel Vicentini?
Se espera que Manuel Vicentini renueve su vínculo con el club de Alberdi por otro año, cubriendo así el arco hasta 2027.

¿Cuál es el rendimiento defensivo de Belgrano?
Belgrano es el equipo menos goleado de la zona y del Clausura, con solo 7 goles recibidos en 12 fechas.

¿Cuántas vallas invictas lleva Belgrano?
Belgrano lleva 17 vallas invictas en 35 partidos, incluyendo competencias como el Apertura y la Copa Argentina.

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