El PP y Vox logran la mayoría absoluta en el Congreso tras las elecciones en España
El Partido Popular y Vox han superado la mayoría absoluta en el Congreso tras las elecciones del domingo. Pedro Sánchez se dirigió a la sede del PSOE en Madrid tras los resultados.
FOTO: Alberto Núñez Feijóo.
Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- En las recientes elecciones generales en España, el Partido Popular (PP) y Vox han logrado superar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, establecida en 176 escaños, con el 78,94% de los votos escrutados hasta el momento.
Según el recuento provisional presentado en una conferencia de prensa, la distribución de escaños se detalla de la siguiente manera: PP 135 diputados; ?PSOE 117; ?Vox 51; Frente Amplio 13; ?ERC 11; ?EH Bildu 7; y ?Junts 5.
Tras conocer los resultados, el presidente Pedro Sánchez se trasladó a la sede del PSOE en Madrid, reconociendo la dificultad de mantener el Ejecutivo debido a la alianza parlamentaria entre PP y Vox.
El proceso de escrutinio provisional continúa en mesas de todo el país, mientras que el recuento definitivo, que incluirá el voto de los residentes en el extranjero (CERA) y las revisiones de las juntas electorales, se llevará a cabo en los primeros días de diciembre. La sesión constitutiva de las nuevas Cortes está programada para el 23 de diciembre.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en las elecciones en España?
El PP y Vox superaron la mayoría absoluta en el Congreso, logrando un total de 186 escaños.
¿Quién es el presidente actual?
El presidente es Pedro Sánchez, quien se dirigió a la sede del PSOE tras los resultados.
¿Cuándo se celebraron las elecciones?
Las elecciones generales se llevaron a cabo el domingo 29 de noviembre de 2026.
¿Dónde se están contando los votos?
El escrutinio provisional avanza en mesas de votación en toda España.
¿Cuándo se realizará el recuento definitivo?
El recuento definitivo se llevará a cabo en los primeros días de diciembre.
[Fuente: Noticias Argentinas]