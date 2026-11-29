Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- En las recientes elecciones generales en España, el Partido Popular (PP) y Vox han logrado superar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, establecida en 176 escaños, con el 78,94% de los votos escrutados hasta el momento.

Según el recuento provisional presentado en una conferencia de prensa, la distribución de escaños se detalla de la siguiente manera: PP 135 diputados; ?PSOE 117; ?Vox 51; Frente Amplio 13; ?ERC 11; ?EH Bildu 7; y ?Junts 5.

Tras conocer los resultados, el presidente Pedro Sánchez se trasladó a la sede del PSOE en Madrid, reconociendo la dificultad de mantener el Ejecutivo debido a la alianza parlamentaria entre PP y Vox.

El proceso de escrutinio provisional continúa en mesas de todo el país, mientras que el recuento definitivo, que incluirá el voto de los residentes en el extranjero (CERA) y las revisiones de las juntas electorales, se llevará a cabo en los primeros días de diciembre. La sesión constitutiva de las nuevas Cortes está programada para el 23 de diciembre.