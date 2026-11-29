En un emocionante encuentro, el Arsenal logró empatar 2 a 2 contra el Manchester City, manteniendo así su posición en la cima de la Premier League, la principal categoría del fútbol inglés. A pesar de haber estado en desventaja en dos ocasiones, el equipo logró igualar el marcador en los minutos finales.

El enfrentamiento se llevó a cabo en el estadio Emirates, donde los goles para el City fueron anotados por Erling Haaland y Enzo Fernández, a los 34 minutos del primer tiempo y a los 3 del segundo, respectivamente. Por parte del Arsenal, los goles que permitieron la igualdad fueron marcados por Kai Havertz y Patrick Timber, en los minutos 40 y 37 del complemento.

Este empate permite que el Arsenal se mantenga en la primera posición con un total de 29 puntos, seis por delante del City, que suma 23 y lleva cinco partidos sin conseguir la victoria, aunque se mantiene en el segundo lugar de la tabla.

En otro partido destacado de la jornada, el Liverpool empató 1 a 1 con el Everton en el conocido "Clásico de Merseyside", lo que le permite al Liverpool conservar el cuarto puesto. En el resto de la jornada, Tottenham venció a Sunderland por 2-0, mientras que Bournemouth continuó su racha de victorias al superar a Fulham, además de triunfos para Hull City y Newcastle.

El Arsenal, por su parte, se aferra a su liderato en una situación complicada para el City, que ha registrado dos empates consecutivos y no ha ganado en sus últimas cinco presentaciones en la liga.

El primer gol del partido se produjo a los 34 minutos, gracias a una destacada jugada individual de Josko Gvardiol, quien realizó un gran desborde por la banda izquierda, centrando para que Haaland abriera el marcador.

La igualdad llegó solo seis minutos después, cuando un centro desde la izquierda fue cabeceado por Mikel Merino hacia Havertz, quien definió para el 1-1.

En el segundo tiempo, el City volvió a tomar la delantera con un gol de Enzo Fernández, quien anotó con un toque preciso tras un pase de Ayyoub Bouaddi.

Sin embargo, el Arsenal no se dio por vencido y logró empatar nuevamente en el minuto 37, con un tiro de esquina que permitió que Patrick Timber empujara el balón al fondo de la red.