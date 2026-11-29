Donald Trump celebró la victoria de las derechas en España, tras la derrota de Pedro Sánchez en las elecciones generales.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump respondió a las preguntas de los periodistas sobre el resultado electoral español. "Pierde Sánchez, gran noticia", comentó el presidente de Estados Unidos.

Ante la insistencia de los reporteros, Trump agregó: "A España no le está yendo muy bien ahora mismo. ¿Cuál ha sido el resultado final? Perdió. Vaya, eso es algo bueno. Ha hecho un trabajo pésimo. Se merece perder. ¿Perdió Sánchez, eh? ¡Vaya, eso es una excelente noticia!".

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.@POTUS on Spain: "What was the final result?" "Sánchez lost." @POTUS: "He lost? Oh, that's a good thing. He did a terrible job. He deserves to lose." https://t.co/mi3ee4lh1a — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 29, 2026

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Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump mantuvo una relación tensa con el Gobierno español. El primer choque significativo ocurrió durante la cumbre de la OTAN en La Haya, en el verano de 2025, cuando el Gobierno español se negó a comprometerse a destinar un 5% del PIB al gasto militar, como exigía Estados Unidos.

En febrero de 2026, Trump arremetió nuevamente contra España debido a la negativa del Gobierno a ceder bases de uso conjunto para bombardeos en Irán. Además, los desacuerdos se extendieron a la postura de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional, que investiga crímenes de guerra y cuya jurisdicción no es reconocida por el país norteamericano, especialmente en casos que involucran a ciudadanos estadounidenses o israelíes, como el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusado de crímenes de guerra en Gaza.

Las tensiones se intensificaron cuando Estados Unidos amenazó con imponer tasas a los barcos españoles por la negativa de España a permitir la entrada de embarcaciones que transportan armas hacia Israel. Por su parte, España condenó las políticas de bloqueo hacia Cuba y las acciones contra Venezuela, así como el secuestro de Nicolás Maduro.