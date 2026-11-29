Franco Colapinto concluyó en la 13° posición en el Gran Premio de Qatar, un resultado que no satisfizo al piloto argentino. La carrera tuvo lugar en el circuito internacional de Lusail y marcó un nuevo capítulo en la temporada de Fórmula 1 2026.

Colapinto ya centra su atención en la siguiente cita del calendario, que se desarrollará en Abu Dhabi, la última del año.

La actividad en Abu Dhabi está programada del 4 al 6 de diciembre. La carrera principal se llevará a cabo el domingo 6 de diciembre, comenzando a las 10 de la mañana, hora argentina. El circuito de Yas Marina, donde se disputará la competencia, cuenta con un recorrido de 58 vueltas y se convirtió en un escenario emblemático de la Fórmula 1 desde su inauguración en 2009.

Colapinto no ocultó su descontento por lo sucedido en Qatar. En declaraciones posteriores a la carrera, explicó que había enfrentado problemas durante su parada en boxes, lo que le costó valiosas posiciones en la pista. "Perdí muchas posiciones y mucho tiempo en pista en la parada. Fueron seis o siete segundos más de lo que tenía que haber sido, así que perdí mucho tiempo ahí", comentó el piloto.

Además, agregó: "Tendremos que mejorar eso para la próxima, pero es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes. Es una lástima".

La agenda del Gran Premio de Abu Dhabi incluye varias sesiones de práctica y clasificación antes de la carrera final. Las prácticas libres se programaron para el viernes 4 de diciembre, con dos sesiones: la primera de 6.30 a 7.30 horas y la segunda de 10 a 11 horas. El sábado 5 de diciembre, la práctica libre 3 se realizará de 7.30 a 8.30 horas, seguida de la clasificación de 11 a 12 horas. Finalmente, la carrera principal tendrá lugar el domingo 6 de diciembre a las 10 horas.