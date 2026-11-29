Cuándo vuelve a correr Colapinto tras terminar 13° en el GP de Qatar
La próxima competencia se llevará a cabo en Abu Dhabi, del 4 al 6 de diciembre, cerrando así el calendario de Fórmula 1 2026.
29/11/2026 | 16:58Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto
Franco Colapinto concluyó en la 13° posición en el Gran Premio de Qatar, un resultado que no satisfizo al piloto argentino. La carrera tuvo lugar en el circuito internacional de Lusail y marcó un nuevo capítulo en la temporada de Fórmula 1 2026.
Colapinto ya centra su atención en la siguiente cita del calendario, que se desarrollará en Abu Dhabi, la última del año.
La actividad en Abu Dhabi está programada del 4 al 6 de diciembre. La carrera principal se llevará a cabo el domingo 6 de diciembre, comenzando a las 10 de la mañana, hora argentina. El circuito de Yas Marina, donde se disputará la competencia, cuenta con un recorrido de 58 vueltas y se convirtió en un escenario emblemático de la Fórmula 1 desde su inauguración en 2009.
Colapinto no ocultó su descontento por lo sucedido en Qatar. En declaraciones posteriores a la carrera, explicó que había enfrentado problemas durante su parada en boxes, lo que le costó valiosas posiciones en la pista. "Perdí muchas posiciones y mucho tiempo en pista en la parada. Fueron seis o siete segundos más de lo que tenía que haber sido, así que perdí mucho tiempo ahí", comentó el piloto.
Además, agregó: "Tendremos que mejorar eso para la próxima, pero es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes. Es una lástima".
La agenda del Gran Premio de Abu Dhabi incluye varias sesiones de práctica y clasificación antes de la carrera final. Las prácticas libres se programaron para el viernes 4 de diciembre, con dos sesiones: la primera de 6.30 a 7.30 horas y la segunda de 10 a 11 horas. El sábado 5 de diciembre, la práctica libre 3 se realizará de 7.30 a 8.30 horas, seguida de la clasificación de 11 a 12 horas. Finalmente, la carrera principal tendrá lugar el domingo 6 de diciembre a las 10 horas.
Lectura rápida
¿Quién es el piloto que concluyó en la 13° posición en Qatar?
El piloto es Franco Colapinto.
¿Cuándo se llevará a cabo la próxima carrera?
La próxima carrera se llevará a cabo del 4 al 6 de diciembre en Abu Dhabi.
¿Qué problemas enfrentó Colapinto en la carrera de Qatar?
Colapinto enfrentó problemas durante su parada en boxes, lo que le costó valiosas posiciones en la pista.
¿Cuál es el recorrido del circuito de Yas Marina?
El circuito de Yas Marina cuenta con un recorrido de 58 vueltas.
¿Qué sesiones están programadas para el Gran Premio de Abu Dhabi?
Se programaron prácticas libres y clasificación antes de la carrera final, con sesiones el 4 y 5 de diciembre.