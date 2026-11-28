Riesgo país: las dudas de los inversores que el Gobierno todavía no logra despejar
En diálogo con Cadena 3, Marcos Cohen Arazi señaló que la estrategia financiera del Gobierno aún no satisface plenamente las expectativas del mercado. También analizó el impacto del contexto internacional.
28/11/2026 | 10:32Redacción Cadena 3
FOTO: El riesgo país quedó por debajo de los 1.000 puntos.
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Una mañana para todos
El economista del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, Marcos Cohen Arazi, analizó los motivos detrás de la volatilidad del riesgo país, que esta semana superó los 1.000 puntos básicos y cerró el viernes por debajo de ese nivel.
"Los mercados dijeron que los bonos de Argentina no son confiables. Esos bonos cayeron de precio y esa es la primera explicación concreta de por qué el riesgo país está subiendo", señaló en diálogo con Cadena 3.
El especialista atribuyó la pérdida de interés por los títulos argentinos, en primer lugar, a un contexto internacional de mayor incertidumbre, que lleva a los inversores a desprenderse de los activos que consideran más riesgosos. En ese sentido, recordó los antecedentes de Argentina en materia de solvencia, pese a los esfuerzos del Gobierno por estabilizar la macroeconomía.
Entre los factores externos, Cohen Arazi destacó el resultado electoral de Brasil, que sorprendió a los mercados, y la depreciación de la moneda de ese país. Según explicó, esta última situación podría ejercer presión sobre la balanza comercial argentina durante los próximos meses.
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• Los factores internos y la incertidumbre electoral
"En Argentina la actividad económica está muy floja, estamos técnicamente en una recesión y hay una gran cantidad de empresas a las que les cuesta mucho atravesar este momento. Eso genera dudas en términos generales sobre el rumbo económico", sostuvo.
El economista también advirtió que la estrategia financiera del Gobierno no termina de satisfacer las expectativas de los inversores respecto de la disponibilidad de divisas para afrontar los vencimientos de deuda de 2027.
Sin embargo, aclaró que el riesgo país refleja principalmente la percepción sobre los bonos de largo plazo, por lo que la preocupación de los mercados excede la capacidad del Gobierno para cumplir con los compromisos del próximo año.
"La situación de que estemos por entrar en un año electoral, aunque parece que la campaña empezó hace bastante, también genera temores y dudas", expresó.
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• Qué podría ocurrir en las próximas semanas
Cohen Arazi consideró que el Gobierno tomó nota de la situación y comenzó a brindar mayores precisiones sobre las fuentes de dólares disponibles para afrontar los vencimientos de deuda.
Además, señaló que una eventual mejora del contexto internacional y determinados factores estacionales podrían contribuir a moderar la incertidumbre hacia fin de año. Entre ellos, mencionó una posible disminución de la búsqueda de cobertura cambiaria por parte de los argentinos durante el período de vacaciones.
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Informe de Guillermo López.
Lectura rápida
¿Quién analizó la volatilidad del riesgo país? El análisis fue realizado por Marcos Cohen Arazi, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea.
¿Qué superó el riesgo país esta semana? Esta semana, el riesgo país superó los 1.000 puntos básicos.
¿Cuáles son los factores que afectan los bonos argentinos? La incertidumbre internacional y el resultado electoral de Brasil son factores que afectan la percepción de los bonos argentinos.
¿Qué situación económica enfrenta Argentina? Argentina enfrenta una recesión y dudas sobre el rumbo económico, lo que afecta la confianza de los inversores.
¿Qué podría moderar la incertidumbre hacia fin de año? Una mejora en el contexto internacional y la disminución de la búsqueda de cobertura cambiaria durante las vacaciones podrían moderar la incertidumbre.