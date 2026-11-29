FOTO: Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau, en sus respectivos cierres de campañas.

El Partido Popular (PP) y Vox superan la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en España, fijada en 176 escaños, cuando ya se contabilizadon del 78,94% de los votos escrutados en las elecciones generales de este domingo.

?De acuerdo con el recuento provisional difundido hasta el momento en conferencia de prensa, el reparto de escaños se ubica de la siguiente manera: ?PP 135 diputados; ?PSOE 117; ?Vox 51; Frente Amplio 13; ?ERC 11; ?EH Bildu 7; y ?Junts 5.

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez se dirigió a la sede del PSOE en Madrid, luego de perder la posibilidad de mantener el Ejecutivo ante la suma parlamentaria del bloque conformado por el PP y Vox.

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Faltando una hora y media para el cierre de las votaciones, el gobierno ya informaba que la participación ya ascendía al 68,13%, 15 puntos por encima de las registradas hace tres años en una elección similar.

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