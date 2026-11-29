Enviados Especiales
Elecciones en España: El PP se impuso y Feijóo podrá gobernar con el apoyo de Vox
Con participación récord, la derecha encabezado por Alberto Núñez Feijóo destronó al socialista Pedro Sánchez. Cobertura especial de Cadena 3 desde España.
29/11/2026 | 19:50Redacción Cadena 3
FOTO: Alberto Núñez Feijóo.
FOTO: Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau, en sus respectivos cierres de campañas.
FOTO: Debate presidencial en España.
-
Audio. Cerró la elección en España y las encuestas dan ganador al PP y Vox
Elecciones en España 2026
-
Audio. Elecciones en España: cobertura especial de Cadena 3 desde Madrid
Elecciones en España 2026
-
Audio. Qué respondieron Sánchez, Feijóo y Abascal sobre Milei
Elecciones en España 2026
El Partido Popular (PP) y Vox superan la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en España, fijada en 176 escaños, cuando ya se contabilizadon del 78,94% de los votos escrutados en las elecciones generales de este domingo.
?De acuerdo con el recuento provisional difundido hasta el momento en conferencia de prensa, el reparto de escaños se ubica de la siguiente manera: ?PP 135 diputados; ?PSOE 117; ?Vox 51; Frente Amplio 13; ?ERC 11; ?EH Bildu 7; y ?Junts 5.
Por su parte, el presidente Pedro Sánchez se dirigió a la sede del PSOE en Madrid, luego de perder la posibilidad de mantener el Ejecutivo ante la suma parlamentaria del bloque conformado por el PP y Vox.
/Inicio Código Embebido/
Elecciones en España. Por qué ganar las elecciones en España no garantiza gobernar y qué más se necesita
Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau son los principales aspirantes a la presidencia del país ibérico.
/Fin Código Embebido/
Faltando una hora y media para el cierre de las votaciones, el gobierno ya informaba que la participación ya ascendía al 68,13%, 15 puntos por encima de las registradas hace tres años en una elección similar.
En desarrollo
Cobertura especial de Cadena 3 desde España
Lectura rápida
¿Quién cerró las campañas antes de las elecciones generales?
Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau cerraron sus campañas el viernes.
¿Qué pidió Sánchez en su discurso?
Sánchez instó a la multitud a votar para lograr una mayoría progresista.
¿Dónde se realizó el cierre de campaña de Feijóo?
El cierre de campaña de Feijóo se realizó en Sevilla, a orillas del río Guadalquivir.
¿Qué comparó Abascal en su discurso?
Abascal comparó las papeletas con las banderillas en una corrida de toros.
¿Qué tema abordó Colau en su cierre de campaña?
Colau pidió el voto de las mujeres y destacó la importancia de su participación.