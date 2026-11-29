Rajoy y Aznar respaldan a Feijóo en la sede del PP durante las elecciones generales en Madrid
Los ex mandatarios respaldan al candidato del PP en medio del escrutinio que proyecta una mayoría absoluta para el bloque de la derecha, mientras cientos de militantes se congregan frente al edificio partidario.
FOTO: Rajoy y Aznar acompañan a Feijóo en la sede del PP en Madrid
Madrid, 29 de noviembre (NA) -- Este domingo, los ex presidentes del Gobierno español Mariano Rajoy y José María Aznar visitaron la sede nacional del Partido Popular (PP), ubicada en la calle Génova, para apoyar al candidato Alberto Núñez Feijóo durante el escrutinio de las elecciones generales.
Según informaron fuentes del partido, Rajoy ya se encontraba en el edificio, mientras que Aznar llegaría en breve. Ambos ex mandatarios tienen como objetivo respaldar al líder del PP y participar en una posible celebración si los resultados provisionales son favorables.
Feijóo está siguiendo el desarrollo de los comicios desde su despacho, acompañado por el secretario general y director de campaña del partido, Miguel Tellado, y el vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo. Durante la campaña electoral, ambos ex presidentes participaron activamente a solicitud de Feijóo, liderando actos en diversas localidades de España.
En las afueras de la sede de Génova 13, cientos de afiliados y simpatizantes del PP se agrupan con banderas de España y del partido, creando un ambiente festivo mientras esperan que Núñez Feijóo se asome al balcón una vez que avance el escrutinio. Hasta el momento, los resultados preliminares indican que el bloque de la derecha, que incluye al PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, se encuentra por encima del umbral de la mayoría absoluta en el Congreso.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué evento se está llevando a cabo?
Se están llevando a cabo las elecciones generales en España, con el escrutinio en curso.
¿Quiénes apoyan a Feijóo?
Los ex presidentes Mariano Rajoy y José María Aznar respaldan al candidato Alberto Núñez Feijóo.
¿Dónde ocurre el evento?
El evento tiene lugar en la sede del Partido Popular en la calle Génova, Madrid.
¿Cuándo se realizó el evento?
El evento se llevó a cabo el domingo 29 de noviembre de 2026.
¿Cuál es la situación actual del escrutinio?
El recuento provisional sugiere que el bloque de la derecha está cerca de alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.
[Fuente: Noticias Argentinas]