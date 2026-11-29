FOTO: Rajoy y Aznar acompañan a Feijóo en la sede del PP en Madrid

Madrid, 29 de noviembre (NA) -- Este domingo, los ex presidentes del Gobierno español Mariano Rajoy y José María Aznar visitaron la sede nacional del Partido Popular (PP), ubicada en la calle Génova, para apoyar al candidato Alberto Núñez Feijóo durante el escrutinio de las elecciones generales.

Según informaron fuentes del partido, Rajoy ya se encontraba en el edificio, mientras que Aznar llegaría en breve. Ambos ex mandatarios tienen como objetivo respaldar al líder del PP y participar en una posible celebración si los resultados provisionales son favorables.

Feijóo está siguiendo el desarrollo de los comicios desde su despacho, acompañado por el secretario general y director de campaña del partido, Miguel Tellado, y el vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo. Durante la campaña electoral, ambos ex presidentes participaron activamente a solicitud de Feijóo, liderando actos en diversas localidades de España.

En las afueras de la sede de Génova 13, cientos de afiliados y simpatizantes del PP se agrupan con banderas de España y del partido, creando un ambiente festivo mientras esperan que Núñez Feijóo se asome al balcón una vez que avance el escrutinio. Hasta el momento, los resultados preliminares indican que el bloque de la derecha, que incluye al PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, se encuentra por encima del umbral de la mayoría absoluta en el Congreso.

Agencia NA