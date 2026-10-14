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Yemas de Santa Teresa: el dulce español que puedes hacer en casa

Con solo cuatro ingredientes y un poco de paciencia, puedes disfrutar de las yemas de Santa Teresa, un dulce emblemático de la repostería española. Aprende a hacerlas y sorprende a tus invitados.

14/10/2026 | 18:18Redacción Cadena 3

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Yemas de Santa Teresa, un dulce español casero

FOTO: Yemas de Santa Teresa, un dulce español casero

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Si alguna vez te has preguntado cómo hacer las famosas yemas de Santa Teresa, este es el momento ideal para intentarlo. Estos deliciosos bocados son un clásico de la repostería española y, con un poco de atención, se pueden preparar en casa utilizando solo cuatro ingredientes: yema de huevo, agua, azúcar y piel de limón.

Las yemas de Santa Teresa, conocidas simplemente como yemas, son uno de los postres más reconocidos en el mundo de la repostería. Cualquiera que aprecie los dulces seguramente ha caído bajo su hechizo. Aunque se recomienda disfrutar de ellas con moderación, su pequeño tamaño permite saborearlas sin demasiados remordimientos.

Ingredientes para 26 unidades:

12 unidades de yemas de huevo "L"
100 mL de agua
200 g de azúcar
½ unidad de piel de limón (sin parte blanca)
Azúcar glasé para rebozar

Cómo hacer yemas de Santa Teresa

Dificultad: Media
Tiempo total: 5 horas
Elaboración: 15 minutos
Cocción: 45 minutos
Reposo: 4 horas

Para comenzar, se debe colocar el agua, la piel de limón y el azúcar en un cazo a fuego medio, cociendo hasta obtener un almíbar con punto de hebra fina. Si se dispone de un termómetro, el almíbar estará listo cuando alcance los 105ºC. En caso contrario, se debe retirar del fuego antes de que adquiera color.

En un recipiente hondo, se batieron las yemas y se colaron. Luego, se vertió el almíbar lentamente sobre las yemas en un hilo fino, batiendo con varillas metálicas para integrar la mezcla. Una vez combinados los ingredientes, se transfirió la mezcla a un cacito y se coció a fuego suave, batiendo constantemente hasta que espese y se despegue de las paredes, lo que puede llevar alrededor de 30 minutos.

Cuando la mezcla estuvo lista, se trasladó a un recipiente limpio y se dejó enfriar completamente. Luego, con mucho cuidado, se formaron bolitas y se rebozaron en azúcar glasé. Para evitar que la masa se pegara a las manos, se recomendó engrasarlas con aceite vegetal.

Finalmente, se colocaron las bolitas en cápsulas de papel y se guardaron en la nevera hasta el momento de servir.

¿Con qué acompañar las yemas de Santa Teresa?

Para quienes disfrutan de los dulces, cualquier ocasión es buena para degustar las yemas de Santa Teresa. Sin embargo, se sugiere servirlas como petit four junto al café o una infusión después de la comida, ya que son el complemento ideal para las tradicionales bebidas de sobremesa.

Lectura rápida

¿Qué son las yemas de Santa Teresa?
Son un dulce tradicional español, elaborado con yemas de huevo, azúcar, agua y piel de limón.

¿Cuántos ingredientes se necesitan?
Se requieren cuatro ingredientes: yemas de huevo, agua, azúcar y piel de limón.

¿Cuál es el tiempo total de preparación?
El tiempo total de preparación es de aproximadamente 5 horas.

¿Cómo se deben servir?
Se recomiendan como petit four junto con café o infusiones tras la comida.

¿Qué dificultad tiene la receta?
La dificultad de la receta es media, pero requiere paciencia para conseguir el punto adecuado.

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