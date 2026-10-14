Diez cuentas de Instagram para los amantes de la cocina argentina que no te podés perder

Instagram se convirtió en un espacio ideal para aquellos que buscan descubrir nuevas recetas, aprender técnicas culinarias y encontrar inspiración para cocinar. En medio de miles de perfiles dedicados a la gastronomía, existen algunos que destacan por la calidad de sus contenidos y su forma de explicar las preparaciones, motivando a muchos a adentrarse en la cocina.

Desde Recetas Argentinas se realizó una selección de diez cuentas de Instagram que vale la pena seguir. En esta lista se encuentran propuestas que abarcan desde cocina casera, panadería, pizza, hasta pastelería, adaptándose a todos los gustos.

Antes de comenzar, es importante aclarar: esta no es una lista de rankings y el orden de las cuentas no tiene importancia. No se eligieron por la cantidad de seguidores, sino por la calidad de lo que comparten y su capacidad de transmitir la pasión por la cocina.

Seguramente hay muchas otras cuentas interesantes que quedaron afuera. Por ello, al final del artículo se invita a los lectores a compartir sus cuentas favoritas.

CUKit — @cuk_it

Recetas caseras para cocinar todos los días.

CUKit se destaca por ofrecer recetas interesantes que combinan preparaciones tradicionales argentinas, platos salados, opciones de panadería y postres. Sus videos y explicaciones detalladas hacen que muchas recetas parezcan más sencillas de lo que se podría pensar.

Es una excelente opción para quienes buscan ideas variadas y recetas prácticas para disfrutar en la cocina.

Seguir a @cuk_it en Instagram

Juan Manuel Herrera — @juanmanuelherrera1

Un referente de la panadería y la pastelería argentina.

Con una amplia trayectoria en el ámbito profesional y televisivo, Juan Manuel Herrera es uno de los nombres más reconocidos en la panadería argentina. Su conocimiento sobre masas, facturas y panes lo convierte en una referencia clave para quienes disfrutan trabajar con harina.

Su cuenta es especialmente recomendable para los amantes del pan casero y las recetas tradicionales de las panaderías argentinas.

Seguir a @juanmanuelherrera1 en Instagram

Profe del Pan — @profedelpan

Para quienes quieren aprender más sobre el mundo del pan.

Hacer pan puede parecer sencillo, pero detrás de una buena masa hay mucho por aprender. En Profe del Pan se encuentran contenidos sobre panificación, técnicas de amasado y fermentación, que ayudan a mejorar los resultados en la cocina.

Es una cuenta ideal para quienes disfrutan preparar pan en casa y quieren comprender cada etapa del proceso.

Seguir a @profedelpan en Instagram

Jimena Monteverde — @jimemonteverde

Cocina práctica, sencilla y para todos.

Jimena Monteverde se caracteriza por su manera accesible de enseñar a cocinar. Comparte recetas cotidianas, platos tradicionales y opciones dulces, siempre con explicaciones directas y fáciles de seguir.

Es perfecta para quienes buscan recetas sin complicaciones y con ingredientes fáciles de conseguir.

Seguir a @jimemonteverde en Instagram

Gonzalo Dacovich — @gonzalodacovich

Para los verdaderos fanáticos de la pizza.

Gonzalo Dacovich comparte secretos sobre la pizza, abordando desde las masas hasta las técnicas de elaboración y fermentación. Si alguna vez intentaste hacer una buena pizza en casa, esta cuenta es imprescindible.

Seguir a @gonzalodacovich en Instagram

Revista Cúrcuma — @revistacurcumaok

Mucho más que recetas.

Revista Cúrcuma ofrece una mirada amplia sobre la gastronomía, combinando recetas con información y contenidos relacionados con el mundo de la cocina. Es un espacio ideal para descubrir nuevas preparaciones y propuestas gastronómicas.

Seguir a @revistacurcumaok en Instagram

Pablo Remaggi — @pabloremaggi

Pastelería, creatividad y técnica.

Pablo Remaggi es un profesional de la pastelería que comparte conocimientos y propuestas para quienes disfrutan de las preparaciones dulces. Sus contenidos abarcan tortas, postres y técnicas de elaboración.

Es una cuenta interesante para quienes desean profundizar en el mundo de la pastelería.

Seguir a @pabloremaggi en Instagram

Luciano García — @lucianogarciapastelero

La pastelería como una combinación de técnica y creatividad.

Luciano García es un destacado pastelero argentino que comparte su pasión por las preparaciones dulces. Su cuenta incluye recetas, técnicas y propuestas que fusionan la pastelería tradicional con nuevas ideas.

Es un espacio para disfrutar y aprender sobre los pequeños detalles que marcan la diferencia en la elaboración de postres.

Seguir a @lucianogarciapastelero en Instagram

Gustavo Nari — @gustavonari

Para los amantes de los clásicos dulces argentinos.

Gustavo Nari cuenta con una amplia trayectoria en la pastelería y la enseñanza gastronómica. Su perfil es especialmente atractivo para quienes disfrutan de tortas, alfajores y elaboraciones tradicionales.

Su cuenta ofrece contenidos que invitan a seguir aprendiendo sobre la pastelería.

Seguir a @gustavonari en Instagram

Matías Panizza — @matiaspanizza

Panadería, pastelería y ganas de aprender.

Matías Panizza comparte contenidos sobre masas, panadería y pastelería. Su perfil es ideal para quienes disfrutan descubriendo nuevas técnicas y recetas.

Es un espacio para sumar ideas y seguir disfrutando de la cocina casera.

Seguir a @matiaspanizza en Instagram

¿Cuál es tu cuenta de cocina favorita en Instagram?

Estas diez cuentas fueron elegidas desde Recetas Argentinas, pero hay muchas más que merecen ser conocidas. Cocineros profesionales, aficionados y especialistas en panadería y pastelería comparten sus recetas en Instagram.

Se invita a los lectores a dejar en los comentarios sus recomendaciones sobre cuentas de cocina que consideran que todos deberían conocer.

Es un excelente momento para descubrir nuevos perfiles y preparar una segunda selección con algunas de las sugerencias de los lectores.

¡Esperamos tus comentarios!