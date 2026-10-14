Seis futbolistas deben volver de sus préstamos a Talleres

FOTO: Nahuel Bustos, uno de los que debe regresar

Con Talleres cumpliendo la peor performance desde que volvió a Primera División en 2016, no son pocos los que en el seno de la institución piensan en el armado de lo que viene.

Es que para 2027 deben retornar varios futbolistas de sus préstamos y entre ellos se destacan seis que podrían conformar el futuro plantel: el defensor Kevin Mantilla; el mediocampista Emmanuel Reynoso; y los delanteros Nahuel Bustos, Alejandro Martínez, Diego Barrera y Luis Angulo.

Mantilla se encuentra en Independiente Medellín (DIM) de Colombia, a donde llegó a inicios de 2025 y ya cuenta con 39 partidos, 4 de ellos en Copa Libertadores y 2 en la Sudamericana de este año.

En Talleres cuenta con 26 cotejos y un gol, anotado a Cobresal en la Libertadores 2024.

Reynoso también está en Colombia, pero en Deportivo Cali, con 25 partidos y un gol.

A Talleres volvió en 2025, en donde jugó 27 partidos y anotó un tanto, que fue a Armenio en la Copa Argentina de ese año.

Bustos, es otro que se encuentra en Colombia, en Independiente Santa Fe con 50 encuentros disputados y 13 goles marcados, además de entregar siete asistencias en lo que va del año.

Regresó del Girona para 2023 pero salvo en contadas ocasiones, no tuvo un rendimiento a lo esperado, al punto de que durante seis meses de 2024 fue prestado a San Lorenzo en donde no logró acomodarse.

En 88 partidos desde 2023, pasando por San Lorenzo y hasta que volvió a irse, Bustos marcó 15 goles.

Martínez se encuentra en Nacional de Montevideo, en donde jugó 5 partidos en el segundo semestre del año y sin goles. Durante el primer semestre jugó 13 partidos en Huracán, sin goles.

En 2025 fue a Brasil para jugar primero en Ceará y luego en Cuiabá.

Durante 2024, Talleres lo utilizó 31 veces, con 4 goles y una asistencia.

Barrera llegó en enero de 2025 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en donde ya jugó 58 partidos, marcando 7 goles y entregando una asistencia.

En Talleres no juega desde mediados de 2024, ya que se marchó a préstamo a Juárez de México.

En la “T” tiene 14 partidos y dos asistencias.

Angulo está en Peñarol de Uruguay, en donde lleva 24 partidos y 4 goles.

Llegó a Talleres para 2023, pero en 2024 jugó un puñado de partidos en Platense. Se marchó a Central Córdoba para 2025, en donde ganó la Copa Argentina con Omar de Felippe de entrenador y con 5 goles en 43 partidos. Ese rendimiento lo hizo volver a Talleres pero rápidamente fue prestado a Peñarol.