Jamie Carragher se sumó a las críticas contra Lisandro Martínez

El exfutbolista del Liverpool Jamie Carragher se ha sumado a las críticas dirigidas hacia Lisandro Martínez, junto a Wayne Rooney y Rio Ferdinand, al afirmar que el defensor argentino "tuvo un comienzo de temporada terrible".

Carragher, quien era defensor, comentó que las declaraciones del argentino tras la derrota frente al Atlético de Madrid "no le hacen 'ningún bien a nadie'" y que generaron una exposición excesiva tras una dura caída.

El central argentino había exigido mayor inversión al director deportivo del club tras la derrota en la primera ronda de la UEFA Champions League, señalándolo como responsable del tropiezo.

Lisandro Martínez se mostró muy molesto en la zona mixta luego de perder 2-0 como visitantes ante el Atlético de Madrid, enfocándose en los problemas de gestión del club.

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El defensor catalogó de "muy pobre" la actuación de su equipo y, aunque reconoció que "los jugadores deben 'hacer más'", hizo hincapié en la falta de inversión por parte de la directiva, que invirtió 155 millones de libras en el último mercado de pases. "Espero más de nuestro director deportivo. Es fácil señalar al entrenador y a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otras áreas", manifestó.

Sobre esta situación, Carragher fue contundente al afirmar que las declaraciones del argentino no aportan "bien a nadie" y que convertirán a los futbolistas en "protagonistas de todas las noticias" de manera innecesaria, considerándolo "terrible" que Martínez se haya expresado de esa forma.

"Es un buen jugador, pero tuvo un comienzo de temporada terrible", añadió el exjugador, quien también criticó que el año pasado el equipo terminó tercero porque no jugaron copas, siendo eliminados muy pronto. Según él, ante el Atlético "volvieron a jugar pésimo".

Por su parte, Wayne Rooney expresó que el defensor "se pasó de la raya" y fue "irrespetuoso" con sus compañeros, sugiriendo que debería abandonar el equipo. Rio Ferdinand también lamentó que sus declaraciones se hayan hecho públicas en lugar de discutirse en el vestuario.

Agencia NA