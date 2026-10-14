Fué detenido el chofer que trasladó a Laudelina Peña en el caso de Loan Danilo Peña

FOTO: Detenido el chofer que trasladó a Laudelina Peña en el caso de Loan Danilo Peña

Agustín Ybarra, el conductor que llevó a Laudelina Peña desde 9 de Julio hasta la fiscalía de Corrientes, ha sido detenido por falso testimonio, tras su declaración en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña.

La abogada María Belén Russo Cornara, representante de la familia del menor, comunicó a la Agencia Noticias Argentinas que Ybarra viajaba en el vehículo junto a Laudelina, su hija Macarena, el diputado Diego Pellegrini y el abogado José Codazzi cuando la tía del niño presentó la versión de un supuesto accidente.

Según Russo Cornara, Ybarra no pudo dar respuestas coherentes a las preguntas realizadas durante su declaración, afirmando que, en las cinco horas de viaje, no hubo conversaciones relevantes.

La abogada detalló que Gendarmería retuvo al chofer, y que la fiscalía de turno se encargará de gestionar su detención, según lo establecido en la resolución del tribunal.

Las audiencias se reanudaron el martes con el testimonio de seis personas, y el jueves será el turno de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, el niño asesinado por su madre y su pareja.

Dupuy testificará mediante videoconferencia sobre las diez personas procesadas en paralelo que afirmaron haber formado parte de la Fundación Dupuy sin el respaldo de la ONG al llegar a la provincia.

Fuentes del ámbito judicial informaron a la Agencia Noticias Argentinas que esta será la última semana con tres audiencias, ya que posteriormente se reducirán a dos jornadas semanales, al menos hasta el 1 de diciembre.